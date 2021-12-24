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Ev sahiplerini ve kiracıları ilgilendiren haber: Dava açılabilecek

24.12.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca ev sahibini ve kiracıları ilgilendiren haber geldi. Kiracı ve ev sahibi arasında yaşanan kira ödenmemesi ya da tespitine ilişkin uyuşmazlıklarda taraflar dava açmadan önce ara bulucuya başvuracak. Ara buluculuk görüşmelerinde sonuçlanmazsa dava açılabilecek.

Ev sahiplerini ve kiracıları ilgilendiren haber: Dava açılabilecek

Türkiye genelinde işçi-işveren, tüketici ve ticari uyuşmazlıklarda başarıyla uygulanan ara buluculuğun kapsamının Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde genişletilmesi gündeme geldi.

Uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlayan ara buluculuğun kira uyuşmazlıklarında da uygulanması planlanıyor.

Üzerinde çalışılan yeni uygulama kapsamında kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk dava şartı haline getirilecek.

Kiraların ödenmemesi ya da tespitine ilişkin uyuşmazlıklarda taraflar dava açmadan önce ara bulucuya başvuracak. Ara buluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde ise dava açılabilecek.

ARA BULUCULUKTA BAŞARI ORANLARI ARTIYOR

Ara buluculukta bugüne kadar müzakeresi tamamlanan 2 milyon 487 bin 377 dosyadan 1 milyon 715 bin 864'ünde anlaşma sağlandı. Başarı oranının yüzde 69 olduğu ara buluculuk sayesinde kısa sürede uyuşmazlıklar çözüme kavuşturuldu.

"ARABULUCULUK UYGULAMASINI GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adana'da düzenlenen "Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı"nda, "Önümüzdeki dönemde bazı başlıklarda ara buluculuk uygulamasını geliştirmek istiyoruz. Bu konuda da kirayla ilgili bahsetmek isterim, kira uyuşmazlıklarının da ara buluculuk yoluyla çözüme kavuşturulması hususunda bir düzenleme için çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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