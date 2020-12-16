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Ev yapımı yardımı 2021... Ev eşyası, ev onarımı, prefabrik ve betonarme ev yapımı yardım parası veriliyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.12.2020 08:37 | Son Güncelleme

Yeni ev yapacak vatandaşlara Bakan Selçuk’tan ev yardımı desteği müjdesi geldi. Ev yapımı yardımı kimlere veriliyor sorularıyla araştırma yapan vatandaşlarımız için 2021 ev yapımı yardımı detaylarıyla haberimizde. Peki Ev onaranlara devlet desteği veriliyor mu? Prefabrik ev yapanlar ev yapımı yardımı alabilecek mi? İşte betonarme ev yardımı ve diğer detaylar…

Ev yapımı yardımı 2021... Ev eşyası, ev onarımı, prefabrik ve betonarme ev yapımı yardım parası veriliyor!

Ev yardımları 2020 yılının ilk aylarından bu yana yapılmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ihtiyaç sahibi ailelere yapacakları ev yardımının detaylarını aktarmıştı. Ev onaranlara, prefabrik ev yapanlara ve betonarme ev yapanlara da yardım yapılacağı vatandaşları sevindirdi. Oturulmayacak kadar eski evlerde yaşayan, yeni ev yapmak isteyen vatandaşlar; ev onarımı için ne kadar destek veriliyor, ev onarım yardımı kimlere verilecek, prefabrik ev yardımı alma şartları, betonarme ev yardımı şartları nedir sorularıyla araştırmalar yapmaya başladı.

EV ONARIMI YARDIM PARASI 2021

Bakan Selçuk geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili yaptığı açıklamada ev yapımı ve onarımı için üst sınır olarak 40 bin TL yardım olacağını belirterek; "Barınma yardımlarımız normalleşme süreci ve sonrasında da bu oranlarla devam edecek." dedi. Ev onarımı yardımı için detaylı bilgi veren Selçuk, ev oranı yardımı ne kadar verilecek sorusunun cevabı olarak da; sağlıksız ve eski evlerde yaşayan vatandaşlara ev onarımı ve bakımı için hane başına 20 bin TL yardım yapılacağını açıkladı. Peki, ev onarımı yardımı alma şartları nelerdir, kimlere ev onarımı desteği verilir?

EV ONARIMI YARDIMI NASIL ALINIR, NEREYE BAŞVURMAK GEREKİR?

Ev bakım ve onarım yardımı almak isteyen vatandaşların bulundukları il ve ilçelerin Sosyal Yardım Merkezi’ne giderek kimlikleriyle birlikte başvuru yapabilirler. Ev onarım devlet desteği almak için Alo 144 Sosyal Yardım Hattı aracılığı ile de başvurular alınır. 2020 Ev onarım yardımı şartları bilgisi için yine Alo 144 hattı üzerinden destek verilecektir. Ev onarım yardımı başvuru yapan kişinin yaşadığı bölge ve muhtaçlık kriterine göre verilecektir.

EV EŞYASI YARDIMI NASIL ALINIR?

Selçuk açıklamasına, sadece ev yapımı ve onarımı yardımı değil ev eşyası yardımı da verileceğini belirtti. Yeni evlenecek çiftler tarafından sevinçle karşılanan haberin ardından çiftler, ev eşyası yardımı nasıl alınır, ev eşyası yardımı şartları nedir, kimlere ev eşyası yardımı verilir araştırmalarını yapmaya başladı. Ev eşyası yardımı almak isteyen vatandaşların bulundukları il ve ilçelerin Sosyal Yardım Merkezi’ne giderek kimlikleriyle birlikte başvuru yapması gerekir. Ev eşyası devlet desteği almak için Alo 144 Sosyal Yardım Hattı aracılığı ile de başvurular alınır. 2020 Ev eşyası yardımı şartları bilgisi için yine Alo 144 hattı üzerinden destek verilecektir. Peki ev eşyası yardımı ne kadar?

EV EŞYASI YARDIMI NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahiplerinin barınma ihtiyaçları için verilen ev eşyası yardımının 3 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarıldığını belirtti. Ev eşyası yardımı için başvuran kişilerin ihtiyaç durumu ve muhtaçlık kriterleri incelenerek yardım verilecek.

BETONARME EV YARDIMI DESTEĞİ NE KADAR?

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada betonarme ev yapacak ihtiyaç sahiplerine en yüksek ev yapımı desteği vereceklerini açıkladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları ile yapılan 2021 betonarme ev yapımı yardımı ne kadar sorusunun cevabı olarak Bakan Selçuk; “"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik barınma yardımlarımız kapsamında betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya çıkardık” dedi.

BETONARME EV YARDIMI ALMA ŞARTLARI NEDİR?

İhtiyaç sahibi muhtaç vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla betonarme ev yardımı desteği yaptıklarını açıklayan Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşların sağlıklı evlerde yaşamalarını hedeflediklerini belirtti. Peki betonarme ev yardımı alma şartı var mı, betonarme ev yardımı için nereye başvuru yapılır? Bakan Selçuk yaptığı açıklamada betonarme ev yardımının verilmesinde kişinin muhtaçlık kriterlerine bakıldığını belirtti. Betonarme ev yardımı için vatandaşlar Alo 144 Sosyal Yardım Hattı’nı arayarak başvuru yapabilecekler. Yüz yüze başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise bulundukları il ve ilçelerin Sosyal Yardım Merkezi’ne kimlikleri ile birlikte giderek başvuru yapabilecek.

PREFABRİK EV YARDIMI NE KADAR?

Daha çok kırsalda yaşayan vatandaşların tercih ettiği prefabrik ev yapımı yardımı da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın nakdi destek olduğu evler arasında. Prefabrik ev yardımı desteği almak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konu ise 2020 prefabrik ev yardımı parası ne kadar sorusu oldu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada bu konuya da değinerek, “Prefabrik ev yapımı yardımı kapsamında bir hanenin alabileceği azami yardım tutarını da 20 bin liradan 30 bin liraya yükselttik” dedi. Prefabrik ev yapmak isteyen vatandaşlar, bakanlıkça belirtilmiş kriterleri sağladığında 30 bin TL ev yapımı devlet desteği alabilecekler.

PREFABRİK EV YARDIMI ALMA ŞARTLARI NEDİR?

Özellikle kırsal kesimde ve sağlıksız, bakımsız evlerde yaşayan vatandaşların, yaşama koşullarını iyileştirmek için ev yapımı desteğini artırdıklarını açıklayan Bakan Selçuk, muhtaç vatandaşların daha iyi yaşam koşullarında hayatlarına devam etmelerini amaçladıklarını aktardı. Peki prefabrik ev yardımı desteği alma şartı var mı, prefabrik ev yardımı için nereye başvuru yapılır?

PREFABRİK EV YARDIMI ALMAK İÇİN NEREYE, NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada prefabrik ev yardımının verilmesinde kişinin muhtaçlık kriterlerine bakıldığını belirtti. Prefabrik ev yardımı için vatandaşlar Alo 144 Sosyal Yardım Hattı’nı arayarak başvuru yapabilecekler. Yüz yüze başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise bulundukları il ve ilçelerin Sosyal Yardım Merkezi’ne kimlikleri ile birlikte giderek başvuru yapabilecek.

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