FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Evde bakım maaşı ne zaman yatıyor? 5 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı ne zaman yatıyor? 5 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

05.12.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı düzenli olarak hesaplara yatmaya devam ediyor. Aralık ayının gelmesiyle evde bakım maaşında son durum araştırılmaya başlandı. İl il araştırma yapılıyor. Peki evde bakım maaşı ne zaman yatıyor? 5 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı ne zaman yatıyor? 5 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Her ay belli aralıklarla yatırılan evde bakım maaşının hesaplara yatıp yatmadığı araştırılmaya başlandı. Evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı belli oldu. Evde bakım maaşları için geri sayım başladı. Peki evde bakım maaşı ne zaman yatıyor? 5 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatıyor. Evde bakım maaşı için yatan iller listesi henüz açıklanmadı. Aralık ayı ödemeleri başladığında haberimiz güncellenecek.

Evde bakım maaşı ne zaman yatıyor? 5 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Sorgulamalar T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile yapılıyor. Arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Gelen sayfada ödemeler hakkında bilgiler yer alacak.

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım maaşı ne zaman yatıyor? 5 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması gerekiyor.

Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması gerekiyor.

Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3’e değil, 4’e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Koop bakkal' dönemi! 6 ilde başladı, indirimli satılacak'Koop bakkal' dönemi! 6 ilde başladı, indirimli satılacak
Asgari ücret pazarlığında işler değişti! Bu kez farklı olacakAsgari ücret pazarlığında işler değişti! Bu kez farklı olacak
Benzin ve motorindeki hareketlilik sonrası flaş adım! 5 Aralık'ta devreye alınıyorBenzin ve motorindeki hareketlilik sonrası flaş adım! 5 Aralık'ta devreye alınıyor
Anahtar Kelimeler:
Aralık evde bakım maaşı ödeme

En Çok Okunan Haberler

8 bin TL'ye yaptırdığı kasko bu yıl 140 bin TL oldu!

8 bin TL'ye yaptırdığı kasko bu yıl 140 bin TL oldu!

Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu

Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu

Akaryakıtta inişli çıkışlı ibre: Motorine indirim geliyor!

Akaryakıtta inişli çıkışlı ibre: Motorine indirim geliyor!

Kasım enflasyon oranı açıklandı: Memur ve emekli için 5 aylık zamlı maaşlar netleşti

Kasım enflasyon oranı açıklandı: Memur ve emekli için 5 aylık zamlı maaşlar netleşti

Oğlu ödül aldı! O anlar sosyal medyayı salladı

Oğlu ödül aldı! O anlar sosyal medyayı salladı

Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oldu

Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.