Evde bakım maaşı nedir, nasıl alınır? Evde bakım maaşı şartları nelerdir? Evde bakım maaşı sorgulama

Özel gereksinimli bireylere veya belirli bir yaşın üzerinde olan kişilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım aylığı ödenir. İlgili ödeneğin doğrudan özel gereksinimli kişilere veya bu bireylerin vasilerine aktarılması söz konusudur. Evde bakım maaşının alınması için ise hane içi kişi başı gelir seviyesi ve özel gereksinim durumu gibi şartların karşılanması gerekir. Bununla birlikte ilgili kurumlara başvuru yapılacağı takdirde T.C. kimlik, gelir beyanı, vasi raporu gibi belgelerin hazırlanması önem arz eder. Her sene enflasyon oranı gibi faktörlere göre hesaplanan evde bakım maaşının güncel tutarıysa bu ödeneği almaya hak kazananlar tarafından sorgulanabilir.

Evde bakım maaşı nedir?

Evde bakım maaşı olarak adlandırılan yardım, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli koşulları karşılayan kişilere ödenir. İlgili ödeneğin ağır özel gereksinimli veya yaşlı bireylerin temel ihtiyaçlarının yerine getirilmesi için sunulduğu bilinir. Bu kapsamda söz konusu aylığın belirtilen grupta yer alan vatandaşların sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi bakımından da önemli olduğu açıklanabilir. Evde bakım maaşının başvuru süreci onaylandıktan sonra aktarıldığı kişilerse özel gereksinimli bireyler veya vasi olarak atanan vatandaşlardır.

Evde bakım maaşı nasıl alınır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşının nasıl alındığı merak konusudur. Bu bağlamda ilgili ödeneğin talep edilmesi amacıyla ilk olarak başvuru sürecinin yetkili kurumlara gidilerek tamamlanması gerekir. Ardından başvurunun olumlu bir şekilde sonuçlanması durumunda evde bakım aylığının özel gereksinimli bireylerin veya vasi konumundaki bakıcı kişilerin hesaplarına yatırılması söz konusu olur. Bu konuya ilişkin olarak sıklıkla yanıt aranan "Evde bakım maaşı kimler alabilir?" sorusunu cevaplayan temel bilgilerse aşağıdaki gibidir:

Hastalığından ötürü tuvalet, beslenme, temizlik, giyinme, merdiven inip-çıkma, kişisel hijyen gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan bireyler

Ağır engelli raporu bulunan kişiler

Belirli bir yaşın üzerinde olup temel gereksinimlerini kendi karşılayamayan kimseler

Evde bakım maaşı şartları nelerdir?

Evde bakım maaşı başvuru sürecinin başarılı bir şekilde ilerletilmesi için yetkili kurum tarafından açıklanan temel koşulların öğrenilmesi gerekir. Bu bağlamda ilgili ödeneğin alınması için karşılanması beklenen şartlar şu şekilde listelenmelidir:

Hane içindeki bir kişinin aylık ortalama gelirinin asgari ücretin net miktarının üçte ikisinden az olması gerekir.

18 yaşından büyük olan bireyler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda ağır engelli ya da tam bağımlı ifadelerinden birine yer verilmiş olmalıdır.

18 yaşından küçük olan bireylerde ise kurul raporunun ağır engelli veya "Çok ileri düzeyde, belirgin, özel koşul gereksinimi vardır." ifadelerinden birini içermesi istenir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sitesinde yukarıda sıralanan şartları karşılayan kişilere gerekli değerlendirmelerden sonra evde bakım maaşının ödendiği belirtilir. Yapılan incelemelerde özel gereksinimli bireyin temel ihtiyaçlarını kendi başına karşılayamadığı tespit edildiği takdirde başvuru sürecinin olumlu bir şekilde tamamlanması söz konusudur.

Evde bakım maaşı için gerekli belgeler nelerdir?

Evde bakım maaşı başvuru şartları kapsamında öne çıkan hususlar arasında ilgili kurumlara iletilmesi gereken belgeler yer alır. Bu ödenekten yararlanmak için yetkili kurumlara başvuracak olan bireylerin aşağıda sıralanan belgeleri hazırlamaları beklenir:

Engelli sağlık kurul raporu

T.C. kimlik belgesi

Aylık kazancı temsil eden gelir beyanı

Engelli bireyin bakımından sorumlu olan bir kişi varsa vasi raporu

Nüfus cüzdanlarının fotokopisi

Aile nüfus kaydı

Güncel ikametgah belgesi

Evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Evde bakım aylığının alınması için ilk olarak başvuru koşullarının karşılandığının doğrulanması ve yetkili kuruma iletilecek olan evrakların hazırlanması gerekir. Ardından "Evde bakım maaşı başvurusu nereye yapılır?" sorusuna yanıt olan aşağıdaki kurumlara gidilmesi beklenir:

Engelli bireyin ikametgah adresinin bulunduğu bölgedeki T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü

Varsa ikametgah adresinin bulunduğu ilçede konumlanan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri

Evde bakım maaşı başvurusu ne zaman sonuçlanır?

Evde bakım maaşı başvurusu sonucu genellikle 3 ile 6 ay arasında öğrenilir. Bu sürecin tamamlanması için yetkili kurumlar tarafından başvuru belgeleriyle sunulan bilgilerin doğrulanması gerekir. Başvuru sahibinin gelir durumu, engelli raporu ve yaşadığı ortam gibi unsurlar incelendikten sonraysa herhangi bir sorun oluşmadığı takdirde evde bakım maaşının bağlanması söz konusudur.

Evde bakım maaşı ne kadar?

Evde bakım maaşının 2024 senesinin ilk yarısında 7.608 Türk lirası olarak duyurulduğu görülür. Bu ödeneğin zamlı haliyse 9.077 Türk lirası olarak açıklanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından özel gereksinimli bireylerle bakıcı konumundaki vasilere ödenen yardımın 2025 yılında ise enflasyon oranına göre 10 bin Türk lirasından fazla olması beklenmektedir.

Evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na evde bakım maaşı almak üzere başvuran kişilere ödenek bağlandıktan sonra aylık sorgulamasının e-Devlet'ten tamamlanması uygundur. Bu işlemi gerçekleştirmek isteyen kişilerin takip etmeleri gereken adımlarsa aşağıda belirtilmiştir:

İlk olarak e-Devlet platformuna T.C. kimlik numarası ve parola verileriyle giriş yapılmalıdır.

Ardından arama kısmına "Engelli Evden Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazılmalıdır.

İlgili başlığın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamındaki hizmetler arasında yer aldığı görülür.

Belirtilen hizmet başlığına tıklanarak geçiş sağlanan sekmede güncel maaş tutarı sorgulanabilir.

Evde bakım maaşı ne zaman yatar?

Evde bakım maaşı alan kişilerin ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara aktarılır. İlgili kurum tarafından yapılan ödemelerin net aktarım tarihiyse ilden ile değişkenlik gösterebilir.