FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 19 EKİM 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi ilde ne zaman yatacak? İhtiyaç sahiplerine 3.340 TL yatırılıyor!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 19 EKİM 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi ilde ne zaman yatacak? İhtiyaç sahiplerine 3.340 TL yatırılıyor!

19.10.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller; evde bakıma ihtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlı bireyler tarafından 19 Ekim 2022 Çarşamba günü merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan destek ödemeleri 81 ile kademeli olarak yapılıyor. Ödenen bakım parasının hangi illere yattığını öğrenmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, hangi ilde ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı yatan iller...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 19 EKİM 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi ilde ne zaman yatacak? İhtiyaç sahiplerine 3.340 TL yatırılıyor!

Evde bakım maaşı yatan iller konusunda bilgi edinmek isteyenler kısa mesaj ya da e-Devlet üzerinden detayları inceleyebiliyor. Ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15 ile 30'u arasında yapılmaktadır. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, hangi ilde ne zaman yatacak? Evdebakım maaşı yatan iller ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER! 19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

1000

P1

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

P2

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

P3

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

P4

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

P5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatı çok konuşulan TOGG Twitter’dan duyurduFiyatı çok konuşulan TOGG Twitter’dan duyurdu
EYT bekleyenler dikkat! 2 yeni detay ortaya çıktıEYT bekleyenler dikkat! 2 yeni detay ortaya çıktı
'Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer''Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer'
Anahtar Kelimeler:
2022 evde bakım maaşı yatan iller evde bakım maaşı yatan iller evde bakım maaşı yatan iller güncel evde bakım maaşı yatan iller güncel liste evde bakım maaşı yatan iller listesi evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

'Adana'yı ayağa kaldırırız, yer yerinden oynar' demişti! Valilikten açıklama

'Adana'yı ayağa kaldırırız, yer yerinden oynar' demişti! Valilikten açıklama

EYT sonrası 92 bin TL fark kazanabilirsiniz! Bu hesabı ezberleyin

EYT sonrası 92 bin TL fark kazanabilirsiniz! Bu hesabı ezberleyin

Banka promosyonu iade edilebilir! Emekliler dikkat

Banka promosyonu iade edilebilir! Emekliler dikkat

Faizsiz kredi için adım atıldı! Başvuran alıyor

Faizsiz kredi için adım atıldı! Başvuran alıyor

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.