EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 19 EKİM 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi ilde ne zaman yatacak? İhtiyaç sahiplerine 3.340 TL yatırılıyor!

Evde bakım maaşı yatan iller konusunda bilgi edinmek isteyenler kısa mesaj ya da e-Devlet üzerinden detayları inceleyebiliyor. Ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15 ile 30'u arasında yapılmaktadır. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, hangi ilde ne zaman yatacak? Evdebakım maaşı yatan iller ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER! 19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.



