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Evde bakım maaşı yatan iller! Aralık 2022 evde bakım maaşı yattı mı?

08.12.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan illerin listesi merakla bekleniyor. Devlet tarafından her ay evde bakıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan yakınlarına verilen bin 797.97 TL’lik evde bakım parası, aralık ayının ortalarından itibaren yatmaya başlayacak.

Evde bakım maaşı yatan iller! Aralık 2022 evde bakım maaşı yattı mı?

İllere göre farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yükselecek. 2021 yılı için bin 797,97 TL olarak ödenen evde bakım maaşı, aralık ayının ortalarında açıklanacak asgari ücret ile birlikte yeni yılda artacak.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Her ayın 15’i ile 30’u arasında yatan evde bakım maaşı henüz yatırılmadı. Evde bakım maaşı yatan illerin listesi paylaşıldığı an haberimizde yer alacak.

EVDE BAKIM MAAŞINA NE KADAR ZAM GELİR?

2021 yılı temmuz ve aralık dönemi için bin 797,97 TL ödenen evde bakım maaşı, asgari ücretin belirlenmesinin ardından yükselecek. 1 Aralık Çarşamba günü itibarıyla asgari ücret tespit komisyonu bir araya geldi. İkinci görüşme ise 7 Aralık’ta tamamlandı. 9 Aralık’ta yapılacak üçüncü görüşmenin ardından nihayi kararın açıklanacağı son toplantı, Çalışma Bakanlığı’nda yapılacak.

Burada 2022 yılında ödenecek asgari ücret de belirlenmiş olacak. Son paylaşılan enflasyon verilerinin ardından hemen hemen 8-10 puanın üzerinde bir zam yapılacağı konuşulurken, toplamda yapılacak zammın ortalama yüzde 30’u bulacağı söyleniyor. Asgari ücretin artmasıyla birlikte evde bakım maaşının da artacağı belirtiliyor.

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