Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? e-Devlet engelli evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım yardımından 536 bin engelli vatandaşın yararlanacağına işaret eden Yanık, bu doğrultuda Mayıs ayında 888,5 milyon Türk lirası ödeme yapılacağını belirtti.

Evde bakım maaşlarını bayramdan önce hesaplara yatıracaklarını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mayıs ayı evde bakım maaşı ödemelerinin Ramazan Bayramı’na denk geldiğini anımsatarak, bayramdan önce ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek için ödeme tarihinin öne çekildiğini bildirdi.

Evde bakım maaşı, bakanlık tarafından yatırılıyor. Hafta sonu gibi durumlarda hesaba yatırma sürecinde gecikme yaşanmasından ötürü, takip eden ilk günde evde bakım maaşı çekilebiliyor.

Engelli vatandaşlara bakanların aldığı evde bakım maaşı ile ilgili tüm detaylar, e-Devlet kapısı üzerinden üzerinden sorgulanıyor.

Evde bakım maaşı yatan iller de hem e-Devlet kapısı üzerinden hem de Ziraat Bankası’ndan sorgulanabiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yanık, evde bakım maaşının erken yatırılacağını söyleyerek, hayırlı olmasını diledi…

Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Yanık, “Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum. Öte yandan, içerisinde olduğumuz 10-16 Mayıs Engelliler haftasının ‘Erişebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam’ için vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedefleri olduğunu söyleyen Yanık, sosyal hizmet modellerini kurgularken her alanda aile birliğini öncelediklerini kaydederek, evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşları da desteklediklerini aktardı.

ENGELLİ EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfasından sorgulanan evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı anda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile öğrenilebiliyor.

Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.



