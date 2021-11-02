Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar?

Bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile beraber yaşlı bireylere bakan kişilere verilen evde bakım parası hakkında araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar paranın yatıp yatmadığını sorgulamaya başladı. Peki evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatırmaya devam ediyor. Maaş hakkı bulunan kişiler e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının hesabına yatıp yatmadığını sorgulayabilmekte.

TÜİK, 2020 yılı ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamıştı. Evde bakım parası böylece 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıkmıştı.

Evde Bakım aylığı ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazmalı ve butona tıklamalısınız. Sonrasında açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylar görülmekte. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bütün detaylara ulaşılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SMS İLE NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde bakım aylığı alan kişiler sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilmekte. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz durumunda 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilmekte.



