Evde bakım maaşı zammı 2021... 2021 Ocak ayı evde bakım aylığı ne kadar ve ne zaman yatacak? Evde bakım parası arttı mı?

Bakıma muhtaç olan hasta ya da yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılayabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım aylığı veriliyor. 2021 asgari ücretin değişmesi ile 2021 evde bakım maaşı ne kadar olduğu araştırılıyor. 2021 Ocak ayında evde bakım aylığı zamlandı mı? Peki 2021 Ocak ayı evde bakım parası ne zaman verilecek? Detaylar haberimizde...
İhtiyaç sahibi olan hasta ve yaşlı kişilere düzenli olarak verilen evde bakım maaşı alma şartları araştırılıyor. Evde bakım parası nasıl alınır ve kimlere verilir merak edenler için detaylar haberimizde!
Kıdem tazminatı tavanı 7.117.17 liradan 8651.62 liraya yükseldi.
İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi; 1168.27 lira alanın maaşı 1420.14 liraya, 1389.37 lira alanın maaşı 1688.91 liraya, 2336.53 lira alanın maaşı 2840.28 liraya çıktı.
İş görmezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranında zam geldi.
Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi.
Genel sağlık sigortası primi 88.29 liradan 107.32 liraya çıktı.
Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.
Evde bakım parası nedir merak ediliyor. Evde bakım aylığı, bir evde kişi başına düşen ortalama maaş gelir miktarının, asgari ücretin aylık net miktarının 2/3’ünden daha az olan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen destek parasıdır.
Evde bakım aylığı almak isteyen durumları uygun olmayan, hasta ya da yaşlı bakıma muhtaç kişiler evde bakım aylığı nasıl alınır , evde bakım aylığı kimlere verilir araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası başvurusu için gerekli şartlar https://www.ailevecalisma.gov.tr üzerinden incelenebiliyor.
Evde bakım parası almak için gerekli şartlar:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak isteyenler, evde bakım aylığı alma şartlarını araştırmaya başladı. Evde bakım parası verilecek kişilerin ailesindeki herkesin (engelliler de dahil) toplam net gelirine bakılıyor. Daha sonra evde bakım parası almak isteyen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapıp beklemesi gerekiyor. Eğer evde bakım parası onaylanırsa almaya başlayacaktır.
Evde bakım aylığı ne kadar öğrenmek isteyenler için, 2019 yılında evde bakım aylığının 1.384 lira olduğunu belirtelim. 2020 yılında Ocak ayında evde bakım aylığı ise zam gelerek 1.460 liraya yükseltildi. Daha sonra Temmuz ayında evde bakım aylığına zam gelerek 1.544,60 TL'ye yükseldi. Şu an Aralık 2020 tarihine kadar evde bakım aylığı 1.544,60 TL'dir.
Devletin ödediği ödenekten birisi de evde bakım maaşıdır. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen sosyal nakdi yardım (evde bakım maaşı) her ay düzenli olarak hesaba yatıyor. Fakat aynı günde evde bakım parası yatmıyor. Evde bakım parası illere göre farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı nereden öğrenilir merak edenler için e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilecektir. Şifresi olmayanlar PTT'ye kimliği ile başvurduğunda bir şifre alabileceklerdir. Evde bakım aylığının yattığı iller hangisi merak edenler için evde bakım aylığı öğrenme ekranıaşağıda.
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