Evde bakım maaşları yattı mı? Liste açıklandı! İşte 15 Aralık evde bakım maaşı yatan iller...

Evde bakıma muhtaç vatandaşlar ve yakınları tarafından araştırılan evde bakım maaşı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hesaplara yatırıldı. Söz konusu ödeme engelli maaşı alan kişilerin bakımından sorumlu bireylerin hesabına yatırılıyor. Peki 15 Aralık 2021 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

15 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı yatan iller için araştırmalar devam ediyor. Her ay belirli gün aralıklarında hesaplara yatırılan engelli evde bakım parası, hesaplara yatırıldı. Belirli tarihlerde hesaplardan çekilebilen paranın yattığı iller de belli oldu.

Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta. Normal dönemde ise her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilmekte. Ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor. Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

15 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!

1- İstanbul

2- Tokat

3- Çanakkale

4- Ordu

5- Diyarbakır

6- Antalya

7- Karabük

8- Osmaniye

9- Edirne

10- Zonguldak

11- Uşak

12- Kocaeli

13- Balıkesir

14- Konya

15- Samsun

16- Niğde

17- Bilecik

18- Afyonkarahisar

19- Kahramanmaraş

20- Manisa

21- Sakarya

22- Malatya

23- Çorum

24- Bursa

25- Gaziantep

26- Giresun



