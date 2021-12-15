Evde bakım maaşları yattı mı? Liste açıklandı! İşte 15 Aralık evde bakım maaşı yatan iller...

Evde bakıma muhtaç vatandaşlar ve yakınları tarafından araştırılan evde bakım maaşı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hesaplara yatırıldı. Söz konusu ödeme engelli maaşı alan kişilerin bakımından sorumlu bireylerin hesabına yatırılıyor. Peki 15 Aralık 2021 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Evde bakım maaşı yatan iller için araştırmalar devam ediyor. Her ay belirli gün aralıklarında hesaplara yatırılan engelli evde bakım parası, hesaplara yatırıldı. Belirli tarihlerde hesaplardan çekilebilen paranın yattığı iller de belli oldu.
Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta. Normal dönemde ise her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.
Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilmekte. Ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor. Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.
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1- İstanbul
2- Tokat
3- Çanakkale
4- Ordu
5- Diyarbakır
6- Antalya
7- Karabük
8- Osmaniye
9- Edirne
10- Zonguldak
11- Uşak
12- Kocaeli
13- Balıkesir
14- Konya
15- Samsun
16- Niğde
17- Bilecik
18- Afyonkarahisar
19- Kahramanmaraş
20- Manisa
21- Sakarya
22- Malatya
23- Çorum
24- Bursa
25- Gaziantep
26- Giresun
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