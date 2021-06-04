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Evde bakım parasına nasıl başvuru yapılır? Evde bakım parasına başvurmak için gerekli belgeler

04.06.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası, engelli ve yaşlı bireylere bakan kişilere verilmektedir. Ancak elbette evde bakım parasına başvurmak için Bakanlık tarafından istenen belgelerin tamamlanması gerekiyor.

Evde bakım parasına nasıl başvuru yapılır? Evde bakım parasına başvurmak için gerekli belgeler

Engelli veya yaşlıya bakmak zorunda olan kişiler sürekli bakım için evde olması gerektiğinden, ekonomik sıkıntılar çekmektedir. Gelir durumu belirlenen rakamın altında olan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı evde bakım parası vermektedir. Evde bakım parasına başvurmak isteyen kişiler için gereken evrakları madde madde sıraladık.

EVDE BAKIM PARASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Engelli ve bakıma muhtaç kişilerle ile yaşlılara bakan kişilerin belirlenen şartları sağlamasının ardından kimlik ile birlikte Sağlık Kurulu tarafından verilen engelli sağlık raporu ile başvurmaları gerekmektedir. Aynı zamanda gelir durumunu gösteren belge ve engelli ile birlikte ikamet edildiğine dair nüfus kayıt örneğini de başvuru için gereken evraklar arasındadır.

EVDE BAKIM PARASI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Evde bakım parası almak isteyenler gereken evrakları tamamlamasının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tüm il ve ilçelerde bulunan temsilciliklerine başvurabilmektedir.

EVDE BAKIM PARASI ALMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Evde bakım parası almak isteyen kişinin o ailede ikamet etmesi ve bunu nüfus kayıt örneğinde göstermesi gerekmektedir.

Ailede kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3’te ikisinden az olmalıdır. 2021 yılı için bir hesaplama yapmak gerekirse, kişi başı dikkate alınacak gelir kriteri 1.704,67 TL‘dir. 4 kişilik bir ailede bu rakamın 6 bin 818TL’yi geçmemesi gerekir.

Bakıma muhtaç kişinin Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu hastanelerin Sağlık Kurullarınca engelli sağlık raporu alınmalıdır. Bu raporda hastanın ağır engelli olup olmadıklarını belirtir bir bölüm mevcuttur. Bu bölümün işaretlenebilmesi için, sağlık kurulunda görevli tüm doktorların onay vermesi gerekir. Oy çokluğu ile alınan onay sonucunda bu bölüm işaretlenir. Dahiliye, fizik tedavi, kalp damar, genel cerrahi vb. bölüm doktorlarının kontrolü esnasında bir puanlama cetvelleri mevcuttur. Bu puanlama cetveli içerisinde BALTHAZAD adı verilen bir puanlama tablosu mevcuttur. Doktor teşhisi koyar ve bu teşhisin hangi puana denk geldiğini tespit ederek hastanın raporuna puanlama yapar.

Evde bakım parasına nasıl başvuru yapılır? Evde bakım parasına başvurmak için gerekli belgelerr

Geçtiğimiz yıllarda ağır özürlü tanımı yetişkinlerde ve çocuklarda farklı olmak üzere değiştirilmiştir. Yetişkinlerde “tam bağımlı” ifadesi, çocuklarda ise ” özel ya da çok özel koşul ” olarak değiştirilmiştir. Konuya ilişkin yönetmelik 20 Şubat 2019 tarihinde Resmi Gazete‘de yayınlanmıştır.

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