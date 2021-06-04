Evde bakım parasına nasıl başvuru yapılır? Evde bakım parasına başvurmak için gerekli belgeler

Engelli veya yaşlıya bakmak zorunda olan kişiler sürekli bakım için evde olması gerektiğinden, ekonomik sıkıntılar çekmektedir. Gelir durumu belirlenen rakamın altında olan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı evde bakım parası vermektedir. Evde bakım parasına başvurmak isteyen kişiler için gereken evrakları madde madde sıraladık.

EVDE BAKIM PARASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Engelli ve bakıma muhtaç kişilerle ile yaşlılara bakan kişilerin belirlenen şartları sağlamasının ardından kimlik ile birlikte Sağlık Kurulu tarafından verilen engelli sağlık raporu ile başvurmaları gerekmektedir. Aynı zamanda gelir durumunu gösteren belge ve engelli ile birlikte ikamet edildiğine dair nüfus kayıt örneğini de başvuru için gereken evraklar arasındadır.

EVDE BAKIM PARASI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Evde bakım parası almak isteyenler gereken evrakları tamamlamasının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tüm il ve ilçelerde bulunan temsilciliklerine başvurabilmektedir.

EVDE BAKIM PARASI ALMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Evde bakım parası almak isteyen kişinin o ailede ikamet etmesi ve bunu nüfus kayıt örneğinde göstermesi gerekmektedir.