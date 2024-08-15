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Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara geçmeye başladı

15.08.2024 10:19
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara geçmeye başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımının 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını belirtti.

Engellilerin, aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini vurgulayan Göktaş, söz konusu yardımla engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olduklarını aktardı.

30 MİLYAR LİRADAN FAZLA ÖDEME

Geliştirdikleri bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleriyle toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Göktaş "Hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde Ocak-Temmuz 2024 döneminde vatandaşlarımıza toplam 30,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık." bilgisini verdi.

Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımının aylık ödemelerinin temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda yardımdan yararlanan 555 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 4,9 milyar lira ödeme yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
evde bakım maaşı
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