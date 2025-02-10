'Evde çalışma imkanı' Ayda 14 gün çalışıp 15 bin TL'den fazla para ödenecek

Esnek çalışma, uzaktan çalışma ve evden çalışma gibi pek çok model son dönemde gündemde. 2025 yılının aile yılı ilan edilmesiyle beraber çalışan anneler, ev kadınları ve üniversite öğrencileri için farklı pek çok imkan ve destek konuşuluyor. Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, ev kadınlarıyla ilgili olan evden çalışarak para kazanma sistemiyle ilgili detayları verdi.

"YENİ ÇALIŞMA MODELLERİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPILDI"

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yılbaşından sonra külliyede bir toplantı yapıldı Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında. Orada hem doğum izninin artırılması hem bu yeni çalışma modellerinin hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar da yapıldı. Zaten orta vadeli programda da yer almıştı uzaktan çalışma, esnek çalışma, kısmi süreli çalışma, yarı zamanlı çalışma...

BAKICI DESTEĞİ, DOĞUM İZNİ, ESNEK ÇALIŞMA VE UZAKTAN ÇALIŞMA

Bunları annelerin öncelenmesi söz konusu olacak ki bu yıl aile yılı olması dolayısıyla. Birinci bölümü bu. Yani çalışan anneler açısından uzaktan çalışma, esnek çalışma, doğum izinlerinin ki şu anda 8 hafta doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 16 hafta onun uzatılması söz konusu. Bunun dışında bu çalışan annelerle ilgili kısım ve bakıcı desteğinin artırılması biliyorsun 510 euroya çıkartıldı ki orada da işte 20 bin liranın üzerine çıkıyor. Dolayısıyla bakıcının maaşını devlet ödemiş oluyor. Orada da 0-2 yaş çocuk olması gerekiyor ve çalışıyor olmak gerekiyor.

"İLK PROTOKOL İMZALANDI, BAŞVURULAR BAŞLADI"

Çalışmayan anneler için ise evde çalışma imkanlarının gelmesi söz konusu. İşte onun ilk ayağı üniversiteli öğrenciler için geldi, Sayın Cumhurbaşkanı açıklamıştı. O detaylar da belli oldu. Hatta İstanbul Teknik Üniversitesi de ilk protokolü imzaladı, orada da başvurular başladı.

"15 BİN LİRANIN ÜZERİNDE PARA ÖDENİYOR"

Ev kadınlarıyla ilgili kısmı söyleyeyim; onları da işte evde böyle yapabilecekleri bazı işler, uzaktan çalışabilecekleri ya da gidip kısa süreli çalışabilecekleri kütüphane gibi okul gibi yerlerde çalışabilecekleri part-time işler gelecek. Dolayısıyla bu 10 ay sürüyor ve 14 gün çalışılıyor bir ayda. O 14 gün içinde işte 15 bin liranın üzerinde bir harçlık şeklinde para da ödeniyor ayrıca"