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Evde elektriği bedavaya getirdi! Üstüne para alıyor!

18.05.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da, evinin çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektrik üreten Nazmi Eğret (41), hem evinin elektriğini karşılıyor hem de ürettiği enerjinin yüzde 70'ini elektrik dağıtım şirketine satıp gelir sağlıyor. Kurduğu sistemle bu yıl 8 bin lira kar elde ettiğini belirten Eğret, bugüne kadar 18 bin kilovatsaat (kwh) enerjiyi ülke ekonomisine kazandırdığını da söyledi.

Evde elektriği bedavaya getirdi! Üstüne para alıyor!

Elektrik faturalarına gelen zamlar sonrası vatandaşın faturaları düşürme arayışları devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan kamu görevlisi, evli ve 1 çocuk babası Nazmi Eğret, yaklaşık 3 yıl önce evinin çatısına güneş enerjisi panelleri kurup elektrik üretmeye başladı. Panel sayısını zamanla 18'e çıkaran Eğret, saatlik 5 kilovat/saat, günlük ise 36 kilovat/saat elektrik üretimine ulaştı. Eğret, 3 yıllık sürede 18 bin kilovatsaat (kwh) enerjiyi ülke ekonomisine kazandırdığını söyledi. 2019 yılındaki test ve kabul işlemlerinin ardından 3 ay içinde üretime başladığını kaydeden Eğret, "Sistemde 18 adet güneş paneli var. Kurulu gücü 5 kilovat civarında. Maksimum güçte günlük 36 kilovat elektrik üretiyoruz. Proje öncesinde bir mühendislik firmasıyla anlaşıyoruz. Çağrı mektubunu aldıktan sonra proje çiziliyor ve işlemler tamamlanıyor. Çift taraflı sayaçla devreye alınıyor" dedi.

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EVİNDE DE KULLANIYOR

Nazmi Eğret, sistemde üretilen elektriğin yüzde 30'unu evde kullandığını, geri kalan yüzde 70'lik kısmı ise elektrik dağıtım firmasına sattığını söyleyerek, "Üretimim, tüketimi karşılayıp daha fazlası çıktığı için dağıtım şirketinden ödeme alıyoruz. 2019 yılında bu hibrit sistem yaklaşık 8 bin dolara mal oldu. Bunun yaklaşık amortisman süresi ise 10 yıl civarında. Akülü sistem kurmayanlar için amortisman süresi 6 yıla kadar düşüyor. 2022 elektrik tarifeleriyle birlikte yaklaşık karım, 8 bin lirayı buldu. Elektrik fiyatlarının arttığı bir dönemde çatısı müsait olan herkese bu sistemi öneriyorum" diye konuştu.

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ELEKTRİK KESİNTİLERİNDEN ETKİLENMİYOR

Yönetim paneli sayesinde sistemi uzaktan rahatça kontrol edebildiğine değinen Nazmi Eğret, "Buradan anlık üretim ve tüketim verilerini kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca bendeki sistem akülü olduğu için elektrik kesintilerinden etkilenmiyor. Kurulu olan 4 aküyle birlikte olası bir kesintide sistem 10 saat boyunca kendini idare edebiliyor" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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