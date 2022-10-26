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Evde kullanılmayan cep telefonları için yeni karar! Sinyal alınamayan cihazlar 1 yıl sonra pasife alınacak

26.10.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cep telefonlarında son sinyalin alınmasında 7 yıl olan süre 1 yıla düşürülüyor. Karar ile bu cihazlardan son bir yıl içerisinde sinyal alınamaması durumunda pasife alınacak. Cihazlar son kullanıcılarına ait bir hatla kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek kalmaksızın tekrar kayıtlı hale getirilecek.

Evde kullanılmayan cep telefonları için yeni karar! Sinyal alınamayan cihazlar 1 yıl sonra pasife alınacak

TBMM Adalet Komisyonu’nda 7 yıl olan elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma süresi 1 yıla düşürülmesine ilişkin yeni bir karar alındı. Bu kapsamda son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından pasife alınacak.

Bu suretle elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan cihazlar, son kullanıcılarına ait bir hatla kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek kalmaksızın tekrar kayıtlı hale getirilecek. Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekrar kayıtlı hale getirilemeyen cihazlar için BTK'nin düzenlemeleri kapsamında başvuru yapılması gerekecek.

Yeni düzenlemenin 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girmesi bekleniyor.


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cep telefonu

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