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Evini yenileyecek ve onaracak vatandaşlara 40 bin TL destek! Bu hakkı kimse bilmiyor

24.08.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşlara ev yardımları yapılacağının müjdesini vermişti. Peki, evini onaran vatandaşlar bu yardımdan yararlanabiliyor mu? Prefabrik veya betonarme ev yaptırmak isteyenler de bu yardımın kapsamında mı? Tüm bu soruların cevabı ve diğer detayları bu yazımızda...

Evini yenileyecek ve onaracak vatandaşlara 40 bin TL destek! Bu hakkı kimse bilmiyor

Eski Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak ev yardımın kapsamını geçen sene açıklamıştı. Buna göre evini onaran, prefabrik ya da betonarme ev inşa eden vatandaşlara maddi yardım yapılması söz konusu. Bu nedenle vatandaşlar yapılacak yardım miktarını ve başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. İşte barınma ve diğer yardımlarla ilgili bilinmesi gerekenler...

EV ONARIMI İÇİN YARDIM MİKTARI NE KADAR? BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Ev yapımı ve onarımı yardımı için üst sınır 40.000 TL iken eski evde yaşayan vatandaşlara hane başına 20.000 TL yardım yapılıyor. Bu yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar, bulundukları il veya ilçelerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) başvurabiliyor. Bu başvuru esnasından vatandaşlardan nüfus cüzdanı veya kimlik kartı talep ediliyor. Ayrıca vatandaşlar ALO 144 Sosyal Yardım Hattı üzerinden de şartları öğrenip başvuru kaydı oluşturmaları mümkün. Türkiye genelinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının (SYDV) adres ve iletişim bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

EV EŞYASI YARDIMI NE KADAR? BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Ev yapımı ve onarımı yardımının dışında vatandaşlara 5.000 TL tutarında ev eşyası yardımı yapılıyor. Bu yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların aynı şekilde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) veya ALO 144 Sosyal Yardım Hattı üzerinden başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ayrıca bu kanallar üzerinden başvuru şartları hakkında bilgi de veriliyor. Yapılacak tüm başvuruların nüfus cüzdanı veya kimlik kartı ile yapılması gerekiyor.

PREFABRİK VE BETONARME EV YARDIMLARI NE KADAR?

Vatandaşlar, betonarme veya prefabrik evler için hane başına 30.000 TL'ye kadar yardım alabiliyor. Vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) veya ALO 144 Sosyal Yardım Hattı aracılığıyla bu yardım için başvuru yapabiliyor veya şartlar hakkında bilgi alabiliyor. Ancak başvurular esnasında vatandaşların nüfus cüzdanı veya kimlik kartı ibraz etmesi isteniyor.

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Zehra Zümrüt Selçuk
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