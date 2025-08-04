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Eviniz, arsanız, dükkanınız sizden habersiz satılabilir! Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor... Çözümü ise e-devlet'te ücretsiz

Bir sabah uyandığınızda eviniz, arsanız, dükkanınız neyiniz varsa sizden habersiz satılabilir. Tapu sahiplerinin kabusu haline gelen dijital dolandırıcılık yeni boyut kazandı. Sahte diploma, sahte e-imza derken bu kez tapular tehlike altında. Fakat çözüm ise basit. Hemen e-devlet'e girip "İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi" ile tapunuzu kilitleyin. İşte 3 adımda ücretsiz şekilde yapmanız gerekenler...

Eviniz, arsanız, dükkanınız sizden habersiz satılabilir! Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor... Çözümü ise e-devlet'te ücretsiz
Devrim Karadağ

Tapusu olan herkesi ilgilendiren bir uyarı geldi. Sahte diploma, sahte e-imza derken dijital dolandırıcılık çeteleri bu kez tapuları hedef alıyor. Çalınan kimlik bilgileriyle evinizin, arsanızın veya dükkanınızın sizden habersiz bir şekilde satılma riski bulunuyor. Tapu sahiplerini uykusuz bırakacak korkunç senaryoya karşı çözüm ise e-devlet'te bulunuyor. Tek yapmanız gereken ise ücretsiz olarak "İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi" yapmanız.

Eviniz, arsanız, dükkanınız sizden habersiz satılabilir! Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor... Çözümü ise e-devlet te ücretsiz 1

EV, ARSA, DÜKKAN SAHİPLERİ DİKKAT! TAPUNUZU KİLİTLEYİN

Kara Gazetesi'nde yer alan habere göre; korkulu rüya görmemek için tapu sahibi her vatandaşın sadece birkaç dakikada tapusunu kilitlemesi gerekiyor.

Eviniz, arsanız, dükkanınız sizden habersiz satılabilir! Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor... Çözümü ise e-devlet te ücretsiz 2

E-DEVLET'TE ÜCRETSİZ OLARAK YAPILIYOR

İşte adım adım yapılması gerekenler:

E-Devlet'e Giriş Yapın: TC kimlik numaranız ve şifreniz ile www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

Web Tapu'ya Girin: Arama çubuğuna "Web Tapu" yazın ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hizmetine tıklayın. Uygulamaya yönlendirileceksiniz.

Beyan İşlemlerini Seçin: Web Tapu sistemine girdikten sonra sol taraftaki menüden "Beyan İşlemleri" sekmesine tıklayın.

Uygulamayı Başlatın: Açılan ekrandan "İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi" seçeneğini kullanarak adınıza kayıtlı olan taşınmazlar için bu beyanı kolayca oluşturun.

Eviniz, arsanız, dükkanınız sizden habersiz satılabilir! Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor... Çözümü ise e-devlet te ücretsiz 3

BU İŞLEM NE İŞE YARIYOR?

"İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi" şerhini tapu kaydınıza eklediğinizde, o taşınmaz üzerinde sizin rızanız ve bilginiz olmadan hiçbir işlem (satış, ipotek, devir vb.) yapılamaz. Herhangi bir işlem yapılmak istendiğinde, tapu müdürlüğü bu beyanı görecek ve işlemi durduracaktır. İşlem yapabilmek için yine sizin bizzat Web Tapu sistemine girerek bu kısıtlamayı kaldırmanız gerekmektedir.

Eviniz, arsanız, dükkanınız sizden habersiz satılabilir! Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor... Çözümü ise e-devlet te ücretsiz 4

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, artan siber güvenlik riskleri ve veri sızıntıları karşısında tüm tapu sahiplerinin bu basit ve ücretsiz güvenlik önlemini alarak mülklerini güvence altına almalarını şiddetle tavsiye ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet dolandırıcılık tapu arsa dükkan konut
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