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Evlenecek herkesi ilgilendiriyor! "130 bin lirayı gözden çıkarmalılar"

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte evlilik hazırlığı yapan çiftler beyaz eşya alışverişine yönelirken, sektör temsilcileri paket alımların bütçe açısından daha avantajlı olduğuna dikkat çekiyor.

Evlenecek herkesi ilgilendiriyor! "130 bin lirayı gözden çıkarmalılar"

Evlilik sezonunun gelmesiyle birlikte beyaz eşya sektöründe hareketlilik başladı. Çiftlerin düğün öncesi alışveriş listelerinde ilk sıralarda yer alan beyaz eşyalar için mağazalardaki yoğunluk artarken, sektörde 10 yıllık tecrübesi bulunan beyaz eşya danışmanı Melis Bulut, piyasadaki son durum ve fiyat aralıkları hakkında bilgi verdi. Talepte geçen yıllara oranla patlama yaşanmasa da sezonluk bir hareketliliğin olduğunu belirten Bulut, ürünlerin tek tek alınması yerine paket halinde tercih edilmesinin tüketiciye ciddi fiyat avantajı sağladığını vurguladı.

Evlenecek herkesi ilgilendiriyor! "130 bin lirayı gözden çıkarmalılar" 1

"TEKLİ ALIM YERİNE PAKET TERCİHİ"

Satışlarda buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi temel ürünlerin öne çıktığını aktaran Melis Bulut, "Buzdolabı fiyatları 40 bin ile 50 bin lira arasında değişirken, üstten soğutuculu modeller 32 bin ile 38 bin lira bandında seyrediyor. Çamaşır makineleri ise kilo kapasitesine göre 35 bin ile 40 bin lira arasında, 11 kilogramlık yüksek kapasiteli ürünlerde ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ancak tüketicilere önerimiz ürünleri tek tek almak yerine paket olarak tercih etmeleri yönünde.

Evlenecek herkesi ilgilendiriyor! "130 bin lirayı gözden çıkarmalılar" 2

"SIFIRDAN EV KURACAK ÇİFTLER 120 İLE 130 BİN LİRAYI GÖZDEN ÇIKARMALI"

Yeni evlenecek çiftlerin renk ve model tercihlerine de değinen Bulut, tasarımlarda kombi tipi buzdolaplarının öne çıktığını, renk seçiminde ise klasik beyazın yanı sıra Inox modellerin yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Sıfırdan beyaz eşya dizecek bir çiftin ayırması gereken bütçeyi de değerlendiren Bulut, "Bir evin temel beyaz eşya ihtiyacını sıfırdan karşılamak isteyen çiftlerimizin ortalama 120 bin ila 130 bin liralık bir bütçe ayırması gerekiyor. Nakit alımlarda veya yapılan özel indirimlerle bu rakam 80 bin ile 90 bin lira seviyelerine kadar gerileyebiliyor" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
düğün beyaz eşya
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