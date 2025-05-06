Evleneceklere kötü haber: Artık bedavaya göbek atmak yok! Evi, beyaz eşyası, takısı, düğün salonu derken... Şimdi de telif çıktı!

Düğün sezonu açıldı, dünya evine girecek çiftler kara kara düşünmeye başladı. Eviydi, beyaz eşyasıydı, takısıydı, salonuydu derken büyük bir yükün altına girmeye hazırlanan çiftlere, yeni bir masraf kapısı daha çıktı.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), düğün salonlarında çalacak olan müziklerden telif istemeye hazırlanıyor. Artık evlilik şarkıları parayla çalacak, düğünlerde bedava göbek atılamayacak.

MESAM BAŞKANI: "CİDDİ BİR ÇALIŞMA VAR"

MESAM Başkanı Recep Ergül Habertürk'e yaptığı açıklamada "Çok ciddi bir çalışma yürüyor şu anda. Düğün salonları hiç telif ödemiyorlar. Aynı mahkemenin verdiği bir karar, tüm kazanımlarımızı 30 sene geriye götürebiliyor" diye konuştu.

"DOĞRU DEĞİL! BU KENDİ ARALARINDA EĞLENMEYE GİRİYOR"

Show Haber'e konuşan Düğün Planlama Sitesi Kurucusu Emek Kırbıyık, Show "Kar amacı olmayan bir etkinlikte bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Mekan kiralanmışsa ve çift müzikleri kendi getirdikleri dj aracılığıyla çalıyorsa bu aslında ticariye değil, kendi aralarında eğlenmeye giriyor." dedi.

"BÜTÇELERİN BİRAZ DAHA AŞAĞIDA OLMASI LAZIM"

Düğün organizatörü Mustafa Bozkurt "Bizim Etkinlik Sendikası diye bir sendikamız var. 1000'e yakın üye MESAM'a başvurup 'Biz size telif hakkı ödemek istiyoruz. Sanatın ve sanatçının yanındayız' diyerek MESAM'a destek çıktı. Ama küçük işletmeler var. Bütçelerin biraz daha aşağıda olması lazım ki herkes bu telif haklarını ödeyebilsin." ifadelerini kullandı.

Düğün yapmaya hazırlanan çiftler ise söz konusu telif düzenlemesinin hayata geçmesi halinde ne yapacaklarını şimdiden düşünmeye başladı.