Evlenene 16 bin 394 TL! Çeyiz hesabından yararlanmak isteyenler bunlara dikkat

Yükselen döviz kuru hemen her alanda fiyatların artmasına neden oldu. Özellikle evlenenler, yeni bir ev dizerken epey zorlandı. Devlet, yeni evlenenleri desteklemek için çeyiz yardımında bulunuyor. Eşler ayrı ayrı başvuru yaparak hesaplanan tutarı ikiye katlayabilir. Elbette bu yardımdan yararlanmak için bazı şartlar aranıyor. İşte çeyiz yardımı alabilmek için gereken şartlar…

ÇEYİZ YARDIMI OCAK AYINDA ARTACAK

Devlet ilk evliliklerini yapanlara çeyiz desteği sağlamaktadır. Ancak elbette bu şart tek başına yeterli değil. 27 yaşından önce bankada çeyiz hesabı açıp 3-5 yıl birikim yapanlara destek veriliyor. Bu desteğin üst limiti ocak ayında yeniden belirleniyor. Şu anda 12 bin 37 TL olan çeyiz yardımı ocak ayında yüzde 36.2 değerlerme oranının yansıtılmasıyla 16 bin 394 TL’ye çıkacak.

ÇİFTLER DESTEKTEN AYRI AYRI YARARLANABİLİR

Çeyiz yardımı almak isteyen çiftle ayrı ayrı başvuru yaparak destekten yararlanabilir. Böylece rakam 32 bin 789 TL’ye kadar çıkar. Aylık ödeme alt sınır 207,66 TL’den 282,83 TL’ye, üst sınır ise 2 bin 76 TL’den 2 bin 828 TL’ye çıkacak.

DEVLET KATKISI NASIL HESAPLANIYOR?

Devlet katkıları evlilik anındaki mevcut birikim dikkate alınarak hesaplanıyor. Hesap ise şu şekilde; ‘36 ila 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'sidir. Ancak, ödemenin tutarı 8.693,56 lirayı geçemez. 48 ila 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 22'sidir. Ancak, ödenecek tutar 10.031,03 lirayı geçemez. 60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 25'idir. Ancak, ödenecek tutar 12.037,24 lirayı geçemez. 5 yılda 48 bin 148 lira biriktiren 12 bin 37 liralık en üst tutardaki devlet katkısını alabilir.



