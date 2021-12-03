FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Evlenene 16 bin 394 TL! Çeyiz hesabından yararlanmak isteyenler bunlara dikkat

Evlenene 16 bin 394 TL! Çeyiz hesabından yararlanmak isteyenler bunlara dikkat

03.12.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlenip, yuva kurmak isteyenler geçim sıkıntısı nedeniyle ne yapacağını kara kara düşünürken, devletten 16 bin 394 TL’lik çeyiz yardımı geldi. Çeyiz yardımına başvurusu için aranan şartları haberimizde bulabilirsiniz.

Evlenene 16 bin 394 TL! Çeyiz hesabından yararlanmak isteyenler bunlara dikkat

Yükselen döviz kuru hemen her alanda fiyatların artmasına neden oldu. Özellikle evlenenler, yeni bir ev dizerken epey zorlandı. Devlet, yeni evlenenleri desteklemek için çeyiz yardımında bulunuyor. Eşler ayrı ayrı başvuru yaparak hesaplanan tutarı ikiye katlayabilir. Elbette bu yardımdan yararlanmak için bazı şartlar aranıyor. İşte çeyiz yardımı alabilmek için gereken şartlar…

ÇEYİZ YARDIMI OCAK AYINDA ARTACAK

Devlet ilk evliliklerini yapanlara çeyiz desteği sağlamaktadır. Ancak elbette bu şart tek başına yeterli değil. 27 yaşından önce bankada çeyiz hesabı açıp 3-5 yıl birikim yapanlara destek veriliyor. Bu desteğin üst limiti ocak ayında yeniden belirleniyor. Şu anda 12 bin 37 TL olan çeyiz yardımı ocak ayında yüzde 36.2 değerlerme oranının yansıtılmasıyla 16 bin 394 TL’ye çıkacak.

ÇİFTLER DESTEKTEN AYRI AYRI YARARLANABİLİR

Çeyiz yardımı almak isteyen çiftle ayrı ayrı başvuru yaparak destekten yararlanabilir. Böylece rakam 32 bin 789 TL’ye kadar çıkar. Aylık ödeme alt sınır 207,66 TL’den 282,83 TL’ye, üst sınır ise 2 bin 76 TL’den 2 bin 828 TL’ye çıkacak.

DEVLET KATKISI NASIL HESAPLANIYOR?

Devlet katkıları evlilik anındaki mevcut birikim dikkate alınarak hesaplanıyor. Hesap ise şu şekilde; ‘36 ila 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'sidir. Ancak, ödemenin tutarı 8.693,56 lirayı geçemez. 48 ila 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 22'sidir. Ancak, ödenecek tutar 10.031,03 lirayı geçemez. 60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 25'idir. Ancak, ödenecek tutar 12.037,24 lirayı geçemez. 5 yılda 48 bin 148 lira biriktiren 12 bin 37 liralık en üst tutardaki devlet katkısını alabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Günlerimin yarısı havada geçiyor""Günlerimin yarısı havada geçiyor"
PARTNERMurat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!Murat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!
Fitch'ten Türkiye için yeni tahminFitch'ten Türkiye için yeni tahmin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Ücretler artırılmazsa kamuda çalışma barışı bozulacak

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Ücretler artırılmazsa kamuda çalışma barışı bozulacak

Altın fiyatlarında kader günü!

Altın fiyatlarında kader günü!

Toyota Türkiye artık bir Türk'e emanet

Toyota Türkiye artık bir Türk'e emanet

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Sağlık Bakanı'ndan zam açıklaması!

Sağlık Bakanı'ndan zam açıklaması!

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Araç sahipleri dikkat: Bu sefer indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat: Bu sefer indirim geliyor

Merkez Bankasında bir ayrılık daha

Merkez Bankasında bir ayrılık daha

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.