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Evlenene 24 in TL! İşte başvuru şartları...

15.11.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devleti çeşitli yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımlardan biri de geçim sıkıntısı nedeniyle evliliği ertelemek zorunda kalan gençlere yapılmaktadır. 24 bin TL’ye kadar verilen çeyiz yardımı için gereken şartları haberimizde bulabilirsiniz.

Evlenene 24 in TL! İşte başvuru şartları...

Sevdiği kişiye kavuşup, yuva kurmak, binlerce kişinin hayali. Bu hayali gerçekleştirmek için ise maddi destek gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu gençlerın yüzünü güldürecek bir haber verdi. Evlenip, yuva kurmak isteyenlere 24 bin TL’lik yardım yapılacak. İşte çeyiz parasından yararlanmak için aranan şartlar…

EVLENME İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu evlenen kadınlara bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ikramiyesi vermektedir. Elbette evlenen herkes çeyiz yardımından yararlanamıyor. Bu yardımdan babalarından yetim maaşı alan kız çocukları yararlanabiliyor. Kaç yaşında olursanız olun yetim maaşı alıyorsanız evlendiğinizde çeyiz parasından yararlanabilirsiniz. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli. Ödemeler ise evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor. Evlilik ikramiyesi en son alınan aylığın 24 katı olarak hesaplanıyor. Yetim maaşı aylık 1000 TL alan bir kadın, 24 bin TL evlenme ikramiyesi alabiliyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor. Emekli aylığı bin 500 liradan az olamıyor. Buna göre yüzde 25 hisse oranı olan bir kız çocuğu en az 375 lira ölüm aylığı alıyor. Bu kişinin alacağı çeyiz parası 9 bin lira oluyor.

EVLENME İKRAMİYESİ İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı olarak müracaat etmek gerekiyor. Başvuru için 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunuyor. Bu süre içinde başvurmayanın hakkı yanıyor. O yüzden süreyi geçirmemek gerekiyor.

İKİNCİ EVLİLİKLERDE ÇEYİZ PARASI ALINIR MI?

Çeyiz parasından yetim kız çocuğunun bir kez hakkı bulunuyor. İkinci evlilik yapsa da yeniden 24 maaş ödenmiyor.

ÇEYİZ PARASI ALINCA DİĞER HAK SAHİPLERİNİN MAAŞI ETKİLENİYOR MU?

Yetim kız çocuğu evlendiğinde çeyiz parasından yararlanmak isterse, kendisi gibi kız kardeşi ya da ablası da yetim maaşı alıyorsa evlenen yetim kızın 24 aylık süresi bittiğinde, diğer kardeşin maaş oranı artar. Evlenen kızın da 24 aylık süresi bittiğinde maaşı kesilir.

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