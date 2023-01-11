Çeyiz parası ödeneğinde 2 yıllık ikramiye! En az 33 bin TL çeyiz parası ödemesi yapılacak!

Evlenme ödeneği iki yıllık ikramiye tutarı yükseltildi. Evlilik arefesinde olan vatandaşlar ödeme ile ilgili araştırma yapıyor. Ödeneğin tutarı, kimlerin alabildiği merak edilen konulardan bazıları oldu. Anne ve babasından dolayı aylık alanlara bir defaya mahsus verilen evlilik ikramiyesi hak sahiplerine rahat nefes aldırıyor. Peki evlilik ikramiyesi ne kadar oldu, kimler yararlanabilir?

EVLENME ÖDENEĞİ NEDİR, NE KADAR?

Evlenme ödeneği annesi ya da babası vefat etmiş kız çocuklarına verilen ödemedir. Anne veya babasını kaybeden bekar kız çocuklarına düzenli olarak maaş ödemesi yapılmakta.

Halk arasında “çeyiz parası” olarak anılan evlenme ödeneği yardımı, evlilik öncesinde kız çocuklarına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanıyor.

2022 yılında en düşük 21 bin TL olan çeyiz parası ödemesi 2023 yılında en az 33 bin TL olacak.

ÇEYİZ PARASI ÖDENEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Evlenme ödeneği (çeyiz parası) annesi ya da babası vefat etmiş ve ondan ölüm aylığı alan kız çocuklarına veriliyor. Bu ödeme yetim maaşı olarak da geçiyor. Anne veya babadan ölüm aylığı aln kız çocukları evlenmeleri halinde devletten destek ödemesi alıyorlar.

Evlenme ödeneğinin ödenmesi için hak sahibi kız çocuğunun bir dilekçe ile SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)'ya başvurması gerekir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de Kuruma verilmesi zorunludur. Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde, bu kişilere hak sahipliğinden doğan gelir ve aylığı tekrar bağlanır.

Ancak bu kişiler evlenme ödeneğini aldıkları tarihten itibaren iki yıl içinde boşanırlarsa, bu iki yıllık sürede gelir ya da aylık bağlanmaz, iki yıllık süre dolduktan sonra aylığa tekrar hak kazanırlar.

