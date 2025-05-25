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Evli çiftler dikkat! Eşinin iş yerini bilmeyen koca için karar: Hem tazminat hem nafaka

Yargıtay'ın verdiği son karar evli çiftler için emsal niteliğinde değer taşıyacak. Telefonlarını açmayan ve eşinin iş yerini dahi bilmeyen bir koca kusurlu sayıldı. Mahkeme çocuğun velayetini anneye verirken ilgisiz eş için hem nafaka vermesi hem de tazminat vermesi kararlaştırıldı.

Evli çiftler dikkat! Eşinin iş yerini bilmeyen koca için karar: Hem tazminat hem nafaka

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin iş yeri adresini bilmeyen, ilgisiz davranan ve eşinin ailesinin telefonlarına cevap vermeyen kocayı kusurlu bularak, boşanma davasında nafaka ve tazminat ödemesine hükmeden yerel mahkeme kararını onadı.

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KADIN GEREKÇELERİ TEK TEK SAYDI

Dairenin kararına göre, Antalya'da yaşayan bir kadın, eşi tarafından kendisine ve çocuğuna ilgi gösterilmediğini, yatağının ayrıldığını, habersiz seyahatlere çıktığını, sosyal medyada engellendiğini ve eşinin ailesi tarafından dışlanıp hakarete uğradığını belirterek boşanma davası açtı.

Davalı koca, dava dilekçesi kendisine usulüne uygun tebliğ edildiği halde, davaya cevap dahi vermedi.

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"EŞİNİN İŞ YERİNİ BİLMEYEN..."

Yargılamayı yapan Antalya 8. Aile Mahkemesi, eşinin iş yerinin yerini bile bilmeyecek, onu yok sayacak kadar ilgisiz davrandığı ve kadının yakınlarının telefonlarına dahi cevap vermeyerek eşiyle ve ailesiyle bağlarını kopardığı gerekçesiyle erkeği kusurlu buldu.

HEM TAZMİNAT HEM NAFAKA

Çiftin "evlilik birliğinin temelden sarsıldığını" tespit eden mahkeme, tarafların boşanmalarına, çocuğun velayetin anneye verilmesine, erkeğin çocuk yararına aylık 1000, kadın yararına aylık 1000 lira tedbir nafakası ödemesine, ayrıca kadına 20 bin lira maddi tazminat ödemesine hükmetti.

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TAZMİNAT ARTIRILDI

Karara ilişkin istinaf başvurusu üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu ancak kadına ödenecek maddi tazminatın 75 bin liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.

YARGITAY BAŞVURUYU REDDETTİ

Erkeğin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtaya geldi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemelerince verilen kararı usul ve kanuna uygun olduğunu tespit etti. Daire, davalı kocanın temyiz istemini reddederek, hükmün onanmasına karar verdi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
nafaka Yargıtay boşanma
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