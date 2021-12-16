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Evli ve çocuklu çalışanlar için 2022 AGİ ücreti ne kadar oldu? İşte 2022 AGİ ücreti...

16.12.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari Geçim İndirimi hakkındaki detaylar merak ediliyor. Evli ve çocuklu çalışan AGİ ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısı belli olacak. Bilindiği gibi bu ücret vatandaşın medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda değişiklik gösterebiliyor. Peki evli ve çocuklu çalışanlar için 2022 AGİ ücreti ne kadar oldu? İşte 2022 AGİ ücreti...

Evli ve çocuklu çalışanlar için 2022 AGİ ücreti ne kadar oldu? İşte 2022 AGİ ücreti...

Evli ve çocuklu çalışanlar için "AGİ ne kadar?" soru sorgulanıyor. Asgari ücret tespit komisyon toplantısı sonrası rakamlar belli oldu. Yeni asgari ücret 4250 TL olarak açıklandı. Peki evli ve çocuklu çalışan AGİ 2022 ne kadar oldu?

EVLİ VE ÇOCUKLU ÇALIŞANLAR İÇİN AGİ 2022 ÜCRETİ NE KADAR?

Asgari geçim indirimi olarak ifade edilen AGİ işçinin kendisi ile birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 2022 senesinin ilk AGİ'si Şubat ayında maaşlara yansıyacak. AGİ, asgari ücrete yapılan zam oranıyla birlikte yeni agi ücretleri belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret 2022 açıklamasını yaptı.. Erdoğan'ın asgari ücret zammı açıklamasından satış başları şu şekilde:

"Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın Aralık ayında bakanlığımızın nezaretinde çalışan ve işverenler tarafından belirlenmelidir. Önümüzdeki yılın Aralık ayında yine işçi ve işveren bir araya gelecek ve yeni zammı belirleyecek. Bugünkü toplantılarla nihai karar verildi. 4 bin TL'nin üzerinde olması gerektiği yönünde komisyon kararı bildirildi."

2022 YILI ASGARİ ÜCRETİ: 4 BİN 250 TL

"Asgari ücreti 2022 en alt rakam 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacak. Artış son 50 yılın en yükseğidir. Artış yüzde 50'nin üzerindedir."

"Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırdık. Bununla işvereni 450 TL yükten kurtardık."

2022 AGİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Bekar 402 TL
Evli eşi çalışmayan 481,5 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 543 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 603 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 684 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 684 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 684 TL
Evli eşi çalışan 402 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 462 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 522 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 603 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 643,5 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 684 TL

2021 AGİ ÜCRETLERİ NE KADARDI?

2021 senesinde uygulanan AGİ ücretleri listesi ise şöyle;

Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL


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Net ve brüt asgari ücret ne kadar oldu? Net ve brüt asgari ücret ne kadar oldu?
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AGİ
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