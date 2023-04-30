EXXEN ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de abonelik fiyatlarına zam

EXXEN fiyatlarına zam geldi. TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı’nın yıllık 900 milyon TL yatırım yapacağını açıklayarak 2 yıl önce hayata geçirdiği dijital platformda abonelik ücretleri değişti. Birçok kişi internette, "EXXEN üyelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte zam sonrası 2023 EXXEN abonelik ücreti fiyatları...

EXXEN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Exxen fiyatlarına zam geldi. İşte zam sonrası güncel fiyatlar:

Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 54 TL (Toplam: 648 TL)

Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 74,90 TL (Toplam: 898,80 TL)

Reklamlı Aylık Paket: 64,90 TL

Reklamsız Aylık Paket: 89,90 TL

Exxen + ExxenSpor şeklinde satılan aboneliklerde ise fiyatlar şöyle:

Reklamlı Sezonluk Paket: Aylık 119 TL (Toplam: 595 TL)

Reklamsız Sezonluk Paket: Aylık 139 TL (Toplam: 695 TL)

Reklamlı Aylık Paket: 144,90 TL

Reklamsız Aylık Paket: 169,90 TL

