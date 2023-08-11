Eylül 2021'den bu yana bir ilk! İkinci el araba almak isteyenleri umutlandıran gelişme 'Bu tarihten sonra...' İşte 2. el araç piyasasında son durum

Araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ikinci el araç piyasasındaki hareketliliği dikkatle takip ediyor. İkinci el araba almak isteyenler, fiyatların düşüp düşmediğini merak ederken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Son iki senedir fiyatlarda fahiş artışın olduğu ve tedarikte de sorun yaşanan otomotiv sektöründen umutlandıran bir haber geldi. Bazıları için ihtiyaç bazıları için de yatırım aracı haline gelen otomobil fiyatlarında düşüş dikkat çekmişti. Söz konusu düşüş, ağustos ayı itibarıyla rakamlara da yansıdı.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINDA YÜZDE 3 DÜŞÜŞ

Ağustos ayının başından beri ikinci el araba fiyatları ortalama olarak yüzde 3 düştü. Buna göre; pandeminin etkisinin de hissedildiği Eylül 2021'den beri ilk kez ikinci el araç piyasasında düşüş kaydedildi. İkinci el fiyatlarında yaşanan geri çekilmede, sıfır araçların ikinci elde spekülatif fiyatlarla satılmasına yönelik caydırıcı önlemlerin de etkili olduğu ifade ediliyor.

"İNSANLAR SIFIR KM ARAÇ BULABİLDİKLERİ İÇİN İKİNCİ ELE TALEP BİRAZ DÜŞÜYOR"

Otomotiv veri ve analiz şirketi Cardata’nın verilerine göre, ikinci el araba fiyatları ağustos ayı itibarıyla düşüşe geçti. EKONOMİ'ye konuşan Cardata CEO'su Hüsamettin Yalçın, fiyatlardaki düşüşün sebeplerini açıkladı. Yalçın, "Seçimden bu yana ikinci el satışlarında bir düşüş vardı. Düşüş devam ediyor. Satışlardaki daralma temmuz sonu itibarıyla fiyatlara yansımaya başladı. Bunda birkaç majör neden var. Birincisi; sıfır kilometre araçlarda pandemiden bu yana önemli bir sıkıntı olan bulunurluk sorunu önemli ölçüde azaldı. Sıfır kilometre araç bulamayan ikinci el araca yöneliyor bu da fiyatları artırıyordu. Şimdi insanlar sıfır km araç bulabildikleri için ikinci ele talep biraz düşüyor. Alım gücünün düşmesi de fiyatları aşağı çekiyor." ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜŞÜN 15 EYLÜL'E KADAR SÜRECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Ekonomim'den Aysel Yücel'in haberine göre; ikinci otomotiv sektörü temsilcilerinden Otomerkezi CEO’su Muhammed Karakaş, 2021 yılının Eylül ayından bu yana ikinci el otomobil fiyatlarında ilk kez düşüş olduğunu vurguladı. Karakaş, "İkinci el otomobil fiyatlarında ağustosta başlayan düşüşün 15 Eylül’e kadar süreceğini öngörüyoruz. Bu tarihten sonra ise yaz bitiyor, kur da duracak gibi değil. Kur 1-2 lira yukarı kıpırdar. Öyle olunca düşüş durağanlaşır" şeklinde konuştu.

"AĞUSTOS AYINDA BAZI SEGMENTLERDE KÜÇÜK DÜŞÜŞ GÖRÜYORUZ"

Carvak CEO'su Mehmet Çelikol, dövizle ikinci el fiyatlarını kıyasladıkları endeksin, yılın ilk yarısına göre yüzde 140'lara yükseldiğini belirtti. Çelikol, "Öngörümüz bunun yıl sonunda yüzde 120’lere düşmesi yönündeydi. Fiyatların döviz bazlı düşüşü bu beklentimizle paralel gerçekleşti. TL bazında önemli fiyat düşüşü görmüyoruz. Ancak sıfır araç arzının artması, ikinci el fiyatının sıfır araç fiyatını geçememesi yönündeki yasal düzenleme ve sezonsallık etkisi ile yaşanan talep düşüşü sebepli Ağustos ayında bazı segmentlerde küçük düşüş görüyoruz” ifadelerini kullandı.

"EYLÜL İLE BİRLİKTE TEKRAR TALEP ARTIŞI GÖZLEMLEMEYİ BEKLİYORUZ"

Haziran ayında hem bayram öncesi olması hem de fiyat artışı beklentisi nedeniyle ciddi talep artışı gözlendiğini hatırlatan Çelikol, “Temmuz ile birlikte talep düşüşü görmeye başladık ve bu trend Ağustos’ta da devam ediyor. Ancak bu beklediğimiz bir düşüştü, bunu hem yaz ayları hem de bayram sonrasının sezonsallık etkisi olarak değerlendirmek lazım. Eylül ile birlikte geçen yıllarda gördüğümüz gibi tekrar talep artışı gözlemeyi bekliyoruz." dedi.

