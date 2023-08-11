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Memur ve memur emeklileri için zam pazarlığı kızışıyor! 30 bin TL'lik teklif masada, gözler şimdi ise hükümette... Kritik tarih 14 Ağustos

11.08.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplu sözleşme maratonunda neredeyse sona gelindi. Hafta boyunca Memur-Sen'in en düşük maaş için 30 bin TL ve kira yardımı için aylık 7 bin 650 TL olan teklifi komisyonda görüşüldü. Yaklaşık 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren görüşmelerde artık gözler hükümetin teklifine çevrildi. Zam pazarlığında kritik tarih olarak 14 Ağustos açıklanırken, milyonlar geri sayıma geçti.

Memur ve memur emeklileri için zam pazarlığı kızışıyor! 30 bin TL'lik teklif masada, gözler şimdi ise hükümette... Kritik tarih 14 Ağustos

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren kamuda zam pazarlığı neredeyse tamamlandı. Teklifler tek tek masaya yatırılırken, 6.5 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren müzakerelerde sona gelindi.

Hafta boyunca devam eden komisyon çalışmalarında genel ve hizmet kollarına ilişkin maddeler müzakere edildi. Zaman zaman o görüşmelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı.

Atv Haber'de yer alan habere göre; 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinin komisyon aşamasında Memur-Sen ve bağlı sunduğu tekliflerin yanı sıra kamuoyu görevlerinin talep ve beklentileri incelendi.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 30 BİN TL OLSUN"

Memur-Sen'in talebi maaşlarda 22 bin TL yerine 30 bin TL'lik taban ücret. Talepler arasında ayrıca aylık 7 bin 650 TL kira yardımı, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi ve 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emekli memurlara yansıtılması da var.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NE OLACAK?

Bundan sonraki süreçte komisyonda ortaya çıkan rapor ve tekliflerin müzakere edileceği öğrenilirken gözler artık 14 Ağustos'ta kamu işveren heyetinin sunacağı teklifte olacak.

Hükümetin teklifiyle pazarlıkta ilk viraj geride kalmış olacak. Toplu sözleşme maratonu ay sonuna kadar tamamlanacak.

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