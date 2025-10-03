Eylül 2025 enflasyon rakamları açıklandı: Gıda fiyatlarındaki artış etkili oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyonun ana eğiliminin dezenflasyon yönünde olduğunu belirtirken, Cevdet Yılmaz enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan Eylül 2025 enflasyon rakamları, piyasalarda ve kamuoyunda yakından takip edildi. Yüksek seyreden enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların etkileri merakla beklenirken, açıklanan veriler gıda fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Eylül ayında gerçekleşen yüksek aylık enflasyonda gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu vurguladı. Şimşek, zirai don ve kuraklık gibi faktörlerin etkisiyle gıda enflasyonunun uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleştiğini ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı sağladığını belirtti. Bakan Şimşek, bu olumsuz etkiye rağmen enflasyonun ana eğiliminin dezenflasyonun süreceğine işaret ettiğini ifade etti. Hükümetin enflasyonla mücadeledeki kararlılığının devam edeceğini ve yapısal reformlarla desteklenen politikaların sonuç vermeye başlayacağını öngördüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, enflasyonla mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini ve bu konuda taviz verilmeyeceğini vurguladı. Yılmaz, hükümetin orta vadeli programı çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşmak için tüm imkanların seferber edildiğini ve sıkı para politikası ile mali disiplinin korunmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, yapısal reformların hayata geçirilmesiyle birlikte enflasyonun düşüş trendine gireceğine olan inancını dile getirdi.

Açıklanan enflasyon verilerinde, eylül ayında fiyatı en çok artan ürünlerin başında üniversite eğitimi gelirken, en fazla düşen ürün ise hava yoluyla yolcu taşımacılığı oldu. Bu durum, eğitim harcamalarındaki artışın aile bütçeleri üzerindeki yükünü bir kez daha gözler önüne sererken, turizm sektöründeki hareketliliğin hava yolu taşımacılığı fiyatlarını düşürdüğü şeklinde yorumlandı.

Ekonomistler ise, gıda fiyatlarındaki artışın mevsimsel etkilerden kaynaklanabileceğini ancak kuraklık ve zirai don gibi faktörlerin de bu artışta etkili olduğunu belirtiyor. Ayrıca, enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların ve küresel enflasyonist baskıların da Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin devam ettiği vurgulanıyor. Enflasyonla mücadelede başarıya ulaşmak için sadece para politikası değil, aynı zamanda yapısal reformların da hayata geçirilmesinin kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor.

Eylül 2025 enflasyon rakamları, gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Hükümet yetkilileri dezenflasyon sürecinin devam edeceğini ve enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtirken, ekonomistler yapısal reformların hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekiyor. Önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileri, atılan adımların etkisini göstermesi açısından yakından takip edilecek.