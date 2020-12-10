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TÜİK açıkladı! Eylül dönemi işsizlik rakamları belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.12.2020 10:04 | Son Güncelleme

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalışla yüzde 12,7'ye geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak, 4 milyon 16 bin kişi olarak kaydedildi. Genç işsizlik oranı eylülde 1,8 puan azalışla yüzde 24,3'e düştü

TÜİK açıkladı! Eylül dönemi işsizlik rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,1 puanlık azalışla yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,5 puanlık azalışla 14,9 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,8 puan azalarak yüzde 24,3 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 1,2 puan düşüşle yüzde 12,9 olarak belirlendi.

AA

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Azalmasa şaşardım
Neye göre düştü bırakın oyunları artık !
nerede çalışmaya başladılar acaba ?
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