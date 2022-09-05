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Eylül ayı kira artış oranı yüzde kaç? Eylül ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

05.09.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayı kira artış oranı, TÜİK tarafından ağustos ayı ile ilgili yapılan açıklama sonrası belli oldu. Bilindiği üzere Temmuz ayında alınan karar ile 1 Temmuz 2023 tarihine dek önceki senenin kira bedelime yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak. Peki, Eylül ayı kira artış oranı yüzde kaç? Eylül ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Eylül ayı kira artış oranı yüzde kaç? Eylül ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

2022 eylül kira artış oranı belli oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklama sonrası Eylül ayı kira artış oranı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, Eylül ayı kira artış oranı yüzde kaç? İşte detaylar...

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EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Eylü ayı kira artış oranı belli oldu. TÜİK, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE aylık bazda yüzde 1,46 arttı, yıllık enflasyon yüzde 79,60'dan yüzde 80,21'e çıktı. Genel piyasa beklentisi, TÜFE'nin aylık yüzde 3 artacağı ve yıllık TÜFE’nin yüzde 81,65'e ulaşacağı yönündeydi.

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EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak. Bu ay sözleşme yenileyen işyeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok %54,69 oranında zam yapılacak.

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KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2022
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

İŞYERİ ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2022
Girdiğiniz Artış Oranı: %54,69
Kira Artış Tutarı: 2.734,50 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 7.734,50 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 92.814,00 TL


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