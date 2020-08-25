FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Eylül icradan satılık en uygun; evler, arabalar ve arsalar! İstanbul, İzmir, Ankara icradan satılık ilanlar!

Eylül icradan satılık en uygun; evler, arabalar ve arsalar! İstanbul, İzmir, Ankara icradan satılık ilanlar!

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.08.2020 14:09 | Son Güncelleme

Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı güncel ilanlar, ev ve araba almak isteyen vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. İcradan satılık ilanlarda; ev, araba, tarlar ve dükkan gibi birçok cazip fırsatlar vatandaşa sunuluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de icradan satılık ev ve araba arayışına girenler, daha uygun fiyata mülk almanın peşinde. Eylül ayı icradan satılık ilanları araştırarak evini ucuza almak isteyenler için detaylar haberimizde. İşte güncel icradan satılık ilanları!

Eylül icradan satılık en uygun; evler, arabalar ve arsalar! İstanbul, İzmir, Ankara icradan satılık ilanlar!

Koronavirüs salgının ardından normalleşme sürecinde başlayan faiz indirimleri, yavaş yavaş bankalar tarafından yükseltilince vatandaşlar gözlerini icradan satılık evler, arabalar ve arsalara çevirdi. Güncel icradan satılık evlerden almak isteyen ve en uygun fiyata ev alıp yatırım yapmak isteyenler, Eylül 2020 icradan satılık evleri inceliyor. Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı icradan güncel ilanları ile ev ve araba almak isteyen vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Piyasa fiyatının çok altında kalan icradan satılık ilanlar maddi sıkıntıları olanların dikkatini çekmeye devam ediyor. İcradan satılık ilanlarda; ev, araba, tarlar ve dükkan gibi birçok cazip fırsatlar vatandaşa sunuluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de icradan satılık evler ve arabalar arayışına girenler, daha uygun fiyata mülk almanın peşinde. İşte güncel icradan satılık ilanları!

EYLÜL İCRADAN SATILIK; EVLER, ARABALAR, ARSALAR VE DÜKKANLAR!

Güncel icradan satılık ilanlar ateş pahası ev ve araba fiyatlarından sonra vatandaşların daha çok dikkatini çekmeye başladı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ev ve araba hatta arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar, güncel icradan satılık ev, güncel icradan satılık araba araştırmalarına başladı. Basın İlan Kurumu'nun en son yayınladığı ilanlardan birisi de, İstanbul'da 2013 model Audi A3 1.6 olan bir araç 120 bin liradan açık artırmaya sunulacak. Piyasa değerinin oldukça altında olan bu aracı alma isteyenler İstanbul Kartal'da bulunan 13. İcra Dairesi Müdürlüğündeki açık artırmaya katılabilecek. Açık artırma 16 Eylül'de yapılacak. Ankara'da bulunan 2017 model BMW 520i model araba ise icradan satılık araba ilanlarında en çok dikkat çekenlerden birisi şu an. 2017 model aracın açık artırma günü ise 21 Eylül 2020 olarak belirlenmiş.

İCRADAN SATILIK İLANLARDAEN UYGUN EVLER

İcradan satılık arabalarla birlikte icradan satılık evler de çok rağmet görüyor.
İcradan satılık ev ve arsa ilanları da dikkat çekmeye başladı. Özellikle İzmir Karşıyaka'da bulunan 3+1 evin fiyatı güncel ev fiyatlarından çok daha aşağıda bulunuyor. Karşıyaka'da bulunan lüks evlerin fiyatları son zamanlarda tavan yapmışken bu evin fiyatı için 580 bin TL belirlenmesi, icradan satılık ev ve arsa alacakları heyecanlandırdı. Taşınmazlara yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için sunulan bu fırsat oldukça ses getirdi. İcradan satılık ev, araba, arsa ve dükkan gibi ilanlara tüm vatandaşlar katılabiliyor. İcradan satılık gayrimenkul ve araçların satışı ise ihale usulü yapılacak.

İZMİR KARŞIYAKA'DA 3+1 EV İCRADAN SATILIK 580 BİN TL

İSTANBUL 2018 PEUGEOT İCRADAN SATILIK İLANI

ANKARA 2017 MODEL SKODA İCRADAN SATILIK İLANI 130 BİN TL


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Malibu güzelleri nefes kesti! Malibu güzelleri nefes kesti!
Ankara, İzmir ve İstanbul okul servis ücretleri ne kadar?Ankara, İzmir ve İstanbul okul servis ücretleri ne kadar?
Milyonlarca vatandaş boşuna emlak vergisi ödüyor!Milyonlarca vatandaş boşuna emlak vergisi ödüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
1000 TL pandemi yardımı başvuru sonucu ne zaman açıklanır?
1000 TL pandemi yardımı başvuru sonucu ne zaman açıklanır?
Mahkemeden kredi kartı aidatı kararı
Mahkemeden kredi kartı aidatı kararı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Dönmez'den doğalgaz açıklaması: Doğalgazı bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz
Bakan Dönmez'den doğalgaz açıklaması
Serbest piyasada altın fiyatları! Gram altın ne kadar oldu?
Serbest piyasada altın fiyatları! Gram altın ne kadar oldu?
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatılacak mı?
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
Ankara, İzmir ve İstanbul okul servis ücretleri ne kadar? 2020- 2021 Okul servisi ücretleri açıklandı mı?
Ankara, İzmir ve İstanbul okul servis ücretleri ne kadar?
Okul servis ücretleri Ankara ve İzmir'de belli oldu
Yeni ücretler belli oldu
Ünlü bankadan çarpıcı altın yorumu: Altın hala ucuz! Altın alınır mı? Altın fiyatları yükselecek mi?
Ünlü bankadan çarpıcı altın yorumu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.