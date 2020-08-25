Eylül icradan satılık en uygun; evler, arabalar ve arsalar! İstanbul, İzmir, Ankara icradan satılık ilanlar!

Koronavirüs salgının ardından normalleşme sürecinde başlayan faiz indirimleri, yavaş yavaş bankalar tarafından yükseltilince vatandaşlar gözlerini icradan satılık evler, arabalar ve arsalara çevirdi. Güncel icradan satılık evlerden almak isteyen ve en uygun fiyata ev alıp yatırım yapmak isteyenler, Eylül 2020 icradan satılık evleri inceliyor. Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı icradan güncel ilanları ile ev ve araba almak isteyen vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Piyasa fiyatının çok altında kalan icradan satılık ilanlar maddi sıkıntıları olanların dikkatini çekmeye devam ediyor. İcradan satılık ilanlarda; ev, araba, tarlar ve dükkan gibi birçok cazip fırsatlar vatandaşa sunuluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de icradan satılık evler ve arabalar arayışına girenler, daha uygun fiyata mülk almanın peşinde. İşte güncel icradan satılık ilanları!

EYLÜL İCRADAN SATILIK; EVLER, ARABALAR, ARSALAR VE DÜKKANLAR!

Güncel icradan satılık ilanlar ateş pahası ev ve araba fiyatlarından sonra vatandaşların daha çok dikkatini çekmeye başladı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ev ve araba hatta arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar, güncel icradan satılık ev, güncel icradan satılık araba araştırmalarına başladı. Basın İlan Kurumu'nun en son yayınladığı ilanlardan birisi de, İstanbul'da 2013 model Audi A3 1.6 olan bir araç 120 bin liradan açık artırmaya sunulacak. Piyasa değerinin oldukça altında olan bu aracı alma isteyenler İstanbul Kartal'da bulunan 13. İcra Dairesi Müdürlüğündeki açık artırmaya katılabilecek. Açık artırma 16 Eylül'de yapılacak. Ankara'da bulunan 2017 model BMW 520i model araba ise icradan satılık araba ilanlarında en çok dikkat çekenlerden birisi şu an. 2017 model aracın açık artırma günü ise 21 Eylül 2020 olarak belirlenmiş.