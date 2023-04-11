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EYT BAĞ-KUR yasalaştı mı, ne zaman yasalaşacak? EYT BAĞ-KUR düzenlemesi kimleri kapsıyor? Küçük esnafa az primle emeklilik fırsatı!

11.04.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT BAĞ-KUR ne zaman yasalaşacak? Emeklilik bekleyen Bağ-Kur'lu küçük esnaf konuya dair son gelişmeleri öğrenmek için internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. EYT için düzenlemenin yasalaşması sonrası Bağ-Kur'lu küçük esnaflar için de yeni bir düzenleme gündeme geldi. Peki, EYT BAĞ-KUR yasalaştı mı, ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

EYT BAĞ-KUR yasalaştı mı, ne zaman yasalaşacak? EYT BAĞ-KUR düzenlemesi kimleri kapsıyor? Küçük esnafa az primle emeklilik fırsatı!

Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada küçük esnafın daha az primle emekli olabileceği bir model üzerinde çalıştıklarını duyurdu. EYT BAĞ-KUR düzenlemesinde son durum merak konusu oldu. İşte, 11 Nisan 2023 Salı günü itibarıyla EYT BAĞ-KUR düzenlemesinde son durum...

BAĞ-KUR DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKAR?

EYT'li BAĞ-KUR'lulara ilişkin açıklamada bulunan Ekonomist Muhammet Bayram düzenlemenin Meclis kapandığı için bu yasama döneminde olmasını beklemediğini söyledi.

"Seçimden sonra yeni dönemde SSK, Bağ-Kur primlerinin eşitlenmesine ilişkin çalışma başlatılacak. Reform niteliğinde bir karar olacaktır." diyen Bayram, "Yanında 5 kişiyi çalıştıran ile 10 kişiyi çalıştıran aynı değil. Kademeli bir şekilde bu yapılabilir. Yanında 5 kişi çalıştıran şu günde emekli olabilir. 10 kişi çalıştıran şu kadar günde emekli olabilir denebilir." ifadelerrini kullandı.

EYT'Lİ BAĞ-KUR'LULAR NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?

Bağ-Kur'lu kadınlar 58, erkeklerde 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını sağlanması durumunda emeklilik hakkı kazanabiliyor.

SSK'da ise 7 bin 200 prim günü ile kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurduğunda emekli olabiliyor.

Ekonomist Muhammet Bayram düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada "Bağ-Kur’u ayırmak lazım. ATO Başkanı Gürsel Baran’ın açıklamasında var. Burada küçük bir esnaf da bir Bağ-Kur’lu veya iş yeri sahibi olanlar da Bağ-Kur’lu. Bir terziyi ele alalım. Terzinin Bağ-Kur primi daha fazla. Yanında çalışan kalfanın SSK primi daha az. Ama kalfa daha erken emekli olabiliyor." ifadelerini kullandı.

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