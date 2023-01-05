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EYT başvuruları başladı mı? EYT emeklilik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte E-devlet EYT BAŞVURU EKRANI

05.01.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT düzenlemesinin detaylarının belli olmasının ardından milyonlarca kişi için emeklilik yolu açıldı. EYT'ye ilişkin yasal düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulmasının ardından EYT kapsamında emeklilik başvuruları kabul edilmeye başlanacak. Kapsama giren vatandaşlar EYT emeklilik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

EYT başvuruları başladı mı? EYT emeklilik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte E-devlet EYT BAŞVURU EKRANI

EYT yasasının hazırlıklarının tamamlanmasının ardından gözler Meclis'e çevrildi. Düzenlemesinin Meclis'e sunulması ile birlikte artık başvurular kabul edilmeye başlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek. Peki, EYT başvuruları ne zaman başlayacak? EYT emeklilik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm detaylar...

EYT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

EYT başvuruları henüz başlamadı. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasal düzenlemenin ayrı bir teklif olarak önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. Teklif Meclis'e sunulduktan sonra başvurular e-devlet üzerinden yapılabilecek.

EYT 2

EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Bilgin, EYT başvurularının E-devlet üzerinden çok kolay bir şekilde yapılabileceğini söyledi.

Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak. Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek. SSK kapsamında aylık talepe edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçilecek. Sonra altta yer alan ‘başvur’ butonu tıklanacak.

EYT

TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak. Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak. ‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmesi gerekiyor. Sonraki ‘ileri’ butonuna basılacak ve ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EYT3

EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

EYT'den yararlabilmek için;

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydının bulunması,

5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması,

Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekiyor.

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