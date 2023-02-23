EYT başvuruları ne zaman başlayacak? EYT'de ilk maaş tarihi belli oldu mu? EYT takvimi değişti

EYT'li milyonlarca vatandaş EYT başvuruları ne zaman başlayacak? EYT'de ilk maaş tarihi belli oldu mu? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, mesaisine EYT düzenlemesi ile başlayacak. Meclis çalışmalarına 28 Şubat Salı günü devam edecek. EYT takvimi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT düzenlemesi Ocak ayı sonunda AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulmuştu. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Başvurular da tüm bu aşamaların sona ermesinin ardından başlayacak.

EYT'DE İLK MAAŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Ancak Meclis’in açılışının ertelenmesi EYT’nin çıkış tarihini ileriye itmiş oldu. Süreç deprem sebebiyle sekteye uğramışken, Ankara kulislerinde EYT’nin daha fazla ertelenmeyeceğinin konuşulduğu öğrenildi. Bu kapsamda EYT’nin Mart ayında Genel Kurul’a gelerek Nisan ayında yasalaşması bekleniyor.

Emeklilik başvuruları düzenlemenin geçmesinin ardından yapılabilecek. İlk maaşların Nisan ayında alınabileceği de kulislerde konuşulan iddialar arasında.

EYT ŞARTLARI NELER?

Kanun teklifinde 8 Eylül 1999 ve öncesinde başlayan SGK’lı EYT’liler için, 5000-5975 arasında değişen kademeli prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlanmış olma şartı bulunuyor.

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’a tabi olanlardan kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü tamamlayanlar da yasa çıktığında emekliliğe hak kazanacak.

