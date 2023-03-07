EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT başvurusu e-Devlet üzerinden nasıl yapılır? İşte adım adım başvuru ekranı

EYT ile ilgili gelişmeler çok yakından takip ediliyor. Milyonlarca vatandaş, emeklilik için başvuru yapmayı bekliyordu. EYT'nin meclisten geçmesi sonrasında resmi gazetede de yayımlandı. SGK'da oluşan yoğunluk, vatandaşların e-Devlet başvuru ekranına yönlenmesine neden oldu. Peki EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT başvurusu e-Devlet üzerinden nasıl yapılır? İlk maaş ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), e devlet başvuru ekranını sorguluyor. EYT işlemleri aşağıdaki adımlar takip edilerek tamamlanabiliyor. Başvuru adımları şu şekilde:

EYT BAŞVURU EKRANI 1. ADIM

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklayın.

Sonrasında sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığını" seçin.



EYT BAŞVURU EKRANI 2. ADIM

SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra 'başvur' butonu tıklayın.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

EYT BAŞVURU EKRANI 3. ADIM

'Aylık alıyor mu?' sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.

Son aşamada 'ileri' butonu ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal şartlarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Milyonlarca EYT’linin emeklilik başvurusu yapacak olması sebebiyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.

Fakat, EYT ilk maaş ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı yaşanmayacak. Buna göre; mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak.

