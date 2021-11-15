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EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak? EYT'de son durum nedir?

15.11.2021 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaşın gündeminde EYT'nin ne zaman çıkacağı konusu yer alıyor. EYT'ye ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu ifadelerine, EYT ile ilgili bir konunun Meclis Genel Kurulu'nda gündeme geldiğini belirtmekle başladı. İşte merak edilenler...

EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak? EYT'de son durum nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dönemlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği EYT ve asgari ücrete ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan açıklama geldi. EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak? EYT'de son durum nedir? İşte ayrıntılar...

EYT'DE SON DURUM NEDİR?

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu EYT konusunda yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "EYT ile ilgili bir konu Meclis Genel Kurulu'nda gündeme geldi. Ortada herhangi farklı bir açıklama söz konusu değil. Bu, muhalefetin bildik tavrının devamı mahiyetindeki değerlendirmeler olabilir. Sayın Fuat Oktay'ın Plan Bütçe Komisyonu'nda gündeme getirdiği husus, bugün yürürlükte olan mevzuat nedir bu mevzuata dair bir açıklamadır. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın Plan Bütçe Komisyonu'nda gündeme getirdiği husus, bugün yürürlükte olan mevzuata göre nasıl emekli olunacağına dair yürürlükteki hükümlere dair açıklamadır. Sayın Bakanımız Vedat Bilgin Bey, bu konuyla ilgili kamuoyunda gündeme ilişkin açıklamaları olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız, toplumumuzu ilgilendiren her konuya dair, bu konuların değerlendirilmesi, çalışılması ve çözümüne dönük yaklaşımlar sergilenmesi hususunda gerekli talimatları hem bakanlarımıza hem parti yetkili kurullarına vermektedir. Bu konuya ilişkin öncelikli bir gündem olarak, Türkiye'nin gündeminde neler var, bu hususlar ele alınmakta, buna dair yapılan çalışmalar da kamuoyuna bittiğinde açıklanmaktadır. Şu anda bir sıralama ve süreç yönetimi olarak ifade etmek isterim ki; asgari ücretle ve 3600 Ek Gösterge'yle ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde yapılmakta, inşallah yıl başından sonra bu konular nihayetlendiğinde TBMM'nin gündemine Cumhur İttifakı olarak getirilmek üzere çalışılmaktadır. Cumhur İttifakıyla beraber, paydaşlarımızla istişare yaparak 3600 Ek Gösterge'yle ilgili çalışmalarımızı nihayetlendirip, bunu yılbaşından sonra bir kanun teklifiyle gündeme getirip, diğer partilerle de istişare edip kamuoyuna açıklayacağız."

Sözleşmeli personelin ve emeklilerin durumunun bir sıralama ve süreç yönetimi çerçevesinde ele aldıklarını belirten Akbaşoğlu, açıklamalarının devamında şöyle kaydetti: "3600 ek gösterge teklife dönüştürülüp Meclis'e geldikten sonra sözleşmeli personelin, emeklilerin durumu ve emeklilerin durumu kapsamında EYT'lilerin durumu üzerinde bu yapılan çalışmaların nihayetlenmesi süreci sonrasında bu hususları da Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda istişareyle Meclis'in gündemine taşıma ve diğer partilerle de görüşüp kamuoyuna bu çalışmaların neticesini açıklama durumu söz konusu olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplumun bütün kesimlerinin alım gücünü artıracak politikaları hayata geçirmek noktasında talimatları olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Biz, asgari ücreti, 3600 Ek Gösterge'yi, sözleşmelilerin durumunu, emeklilerimizin durumunu bu kapsamda EYT'lilerin durumunu, gündemimizde olmak suretiyle, bir süreç yönetimi ve sıralama çerçevesinde kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

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