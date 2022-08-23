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EYT çıktı mı? EYT ne zaman, hangi formülle çıkacak? Bakan Bilgin açıkladı!

23.08.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en geç Aralık ayında tamamlanacağı öngörülen EYT'de çözüm formülüyle ilgili açıklamada bulundu. Bu açıklama sonrası birçok kişi internette "EYT çıktı mı?", "EYT ne zaman, hangi formülle çıkacak" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde...

EYT çıktı mı? EYT ne zaman, hangi formülle çıkacak? Bakan Bilgin açıkladı!

EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Bakan Bilgin, şu an masada sadece bir tane EYT formülü olduğunu açıkladı. Peki EYT çıktı mı? EYT ne zaman, hangi formülle çıkacak?

EYT ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Prim ödemelerini ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar, 1999 yılında çıkarılan yasa doğrultusunda, yaş şartını yerine getirmeden emekli olamıyor. EYT'ye ilişkin çalışma 5 milyondan fazla vatandaşı ilgilendiriyor.

8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar normal şartlarda kısmi emeklilik şartlarını yerine getirdiğinde emekli olabiliyordu. Çalışmanın 2022 yılı bitmeden netleşmesi ve 2023 yılında da yasalaşması bekleniyor.

EYT HANGİ FORMÜLLE ÇIKACAK?

Bakan Bilgin, EYT konusunda bir adet formülleri olduğunu ve çalışmanın devam ettiğini aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri de çalışmalara katılarak bu formüllerin maliyetini hesaplayacak. Hazırlanan çalışmalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Metin son şeklini almasının ardından TBMM gündemine gelecek. Yasa çıktıktan sonra uygulanması için de yönetmelikler çıkarılacak. Ardından da belirlenen kapsama göre emeklilik işlemleri başlayacak.

Düzenlemenin en geç Aralık'a kadar hazırlanması bekleniyor. Eğer yasa Aralık'ta çıkarsa, yürürlük tarihinin de 2023'ün Ocak ayı olabileceği konuşuluyor.

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Vedat Bilgin EYT çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat bilgin
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