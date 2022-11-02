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EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den EYT açıklaması!

02.11.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) uzun süredir gündemdeki yerini koruyor. Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, EYT ile ilgili son dakika gelişmelerini araştırıyor. EYT ile ilgili olumlu gelişmeler peş peşe geldi. Peki EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den EYT açıklaması!

EYT araştırmaları hız kazandı. Yasanın çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, binlerce kişinin beklediği EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte merak edilenler...

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı: "Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte ‘şunlar da girecek bunlar da çıkacak’ öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz. Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız. Aralık’ta da inşallah Meclis'te aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclis'e aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştım”

EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den EYT açıklaması!

"YAŞ, PRİM GÜN SAYISI"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, EYT'deki 18 yaş şartına dair şöyle konuştu: ''Bizim sosyal güvenlik sistemimiz içerisinde 3 şarttan söz ediyoruz. Yaş, prim gün sayısı ve hizmet yılıdır. Yaş şartını kategorize eden 1981 yılıdır. 1981 yılındaki mevzuata baktığımızda 18 yaş şartı aranmazdı. 81’den önce 18 yaşının altında da olsanız emeklilikten sayılırdı. 81 yılında çıkarılan yasaya bakıldığında artık 18 yaşından sonraki dönemler artık emeklilik hesabında dikkate alınır. 18 yaş öncesi çalışanlar elbette olacaktır. 18 yaş altı da sigortalı olmak durumunda bunda hizmet süreleri dikkate alınır ama emeklilikte yaş şartı dikkate alınmaz. EYT’lilerin 1981 yılına dikkat etmeleri gerekiyor. 1981 öncesinde 18 yaş şartı aranmıyor yani EYT kapsamında yararlanabilirler. Ama 1981 yılından sonra 18 yaşına henüz girmemiş olanlardan yaş şartı aranacak.

81 yılından sonra sigortalı olan kişiler 18 yaşı doldurmadıkları için EYT kapsamından yararlanmaları mümkün değil. Burada örnek verecek olursak 1 Ocak tarihinde 1982 doğumlu kişinin 99 tarihinde sigortalı olacağını varsayarsak bu kişinin EYT’li olması söz konusu olmayacak. EYT’lilerin hesaplamalar yaparken 1981 yılına dikkat etmeleri gerekiyor.

82 yılında doğumlu olanların sigorta başlangıç tarihi 99, 98’li yıllara giriyorsa EYT kapsamına girebilmeleri için bir kere başladıkları yılın üzerine 18’i koymak zorundalar."

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin EYT emekli

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