EYT'de 1 Mart heyecanı! Emekli maaş hesaplama tablosunda yüzde 17'lik fark... Aralık'ta emekli olan Ocak ayında olandan fazla maaş alacak

Son dakika EYT düzenlemesinde milyonları sevindirecek iki güzel haber birden geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk maaşlar için 1 Mart'ı işaret ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise "Vatandaş net olarak bilsin, bütçemiz hazır" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin katıldığı canlı yayında, milyonları heyecanlandıran bir açıklamaya imza attı. "EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?" sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, 1 Mart'ta maaşların almaya başlanacağını duyurdu.

BAKAN NEBATİ: EYT İÇİN PARAMIZ HAZIR

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de yaptığı açıklamada ödemeler için bütçenin hazır olduğunu vurgularken, "EYT'niin maliyetinin ne kadar olduğunu hesapladık, bütçemizi ona göre hazırladık. Vatandaş net olarak bilsin, paramız hazır" diye konuştu.

1 MART İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI, MAAŞ HESAPLARI KARIŞTI

1 Mart'ta ilk maaşlarını almaya hazırlanan EYT'liler, SGK'nın maaş hesaplama robotundan aylıklarını kontrol ettiklerinde emeklilere verilen yüzde 30'luk zam oranının yansımadığını gördü. Emekli maaşlarının Aralık ayına göre farkı yüzde 17 civarında kaldı. SGK'nın maaş hesaplama robotu ile hesaplama yapanlar bu ekranın refah payını görmemesi nedeniyle kafaları karıştı.

Bakan Bilgin'in "1 Mart" çıkışı sonrası "EYT'de maaş hesaplaması nasıl yapılacak?" sorusuna yanıt aranırken, maaş hesapları da netleşmeye başladı.

EYT'LİLER DÜŞÜK MAAŞ MI ALACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, tv100 canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Aylık hesaplama konusu çok karışık ve teknik bir konu. EYT ile daha çok SSK'lılar emekli olacağı için ve SGK'da böyle bir robot olduğu için herkes merakla bu hesaplamayı yaptı. SGK sisteminden Bağ-kur ve SSK'lılar 2023'te emekli olacaksa pirime esas kazançlarının güncellenmesi 2022 rakamlarıyla yapıldığı için böyle bir fark oluştu. Aslında EYT'lilere has bir şey değil.

"2022'DE EMEKLİ OLANLARIN MAAŞLARI DAHA YÜKSEK OLACAK"

2022'de emekli olanlar ise 2021 rakamlarıyla geldikleri için ve 2022'deki Ocak-Temmuz zamlarını aldıkları için emekli aylıkları 2023'te emekli olacaklara göre açıkçası daha yüksek olacak.

ARALIK-OCAK ARASINDA FARK VAR

2023 içerisinde hangi tarihte emeklilik dilekçesi verirseniz verin bir kayıp söz konusu olmayacak. Ama 2023 Aralık geldiğinde 2023'ün TÜFE ve büyüme oranına göre yine 2024 Ocak'ta emekli olanla 2023 Aralık ayında emekli olanla bir maaş farkı olabilir.

MAAŞ FARKI YÜZDE 12 İLE YÜZDE 17 ARASINDA

Bu sistemin aslın da terk edilmesi gerekiyor. Bütün günleri aynı olan, yatırılan prime esas kazançları aynı olan birisi sırf 2022 Aralık'ta emekli olduğu için 2023 Ocak'ta olandan yüzde 12 ile yüzde 17 arasında değişen bir farklı maaş alıyor. Bu çok da adil değil."



