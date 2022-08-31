FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT'de herkes bunu merak ediyor! Kimler, hangi şartlarla emekli olacak? Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK...

EYT'de herkes bunu merak ediyor! Kimler, hangi şartlarla emekli olacak? Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK...

31.08.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hükümetin çalışmaları devam ediyor. Milyonlarca EYT’li vatandaş, “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’de masadaki formüller neler?” , “Nasıl bir yol haritası izlenecek?” sorularına yanıt ararken, yeni bir konu daha gündeme geldi. Farklı kurumlarda sigortalı olanların EYT düzenlemesinden nasıl yararlanacak? İşte son dakika EYT haberinin detayları…

EYT'de herkes bunu merak ediyor! Kimler, hangi şartlarla emekli olacak? Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışma grubu oluşturulmuştu. Erken emeklilik hayali kuranlar için yeni EYT düzenlemesinin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tek EYT formülünün olduğunu açıklamıştı. 'EYT'de nasıl bir yol haritası izlenecek? 'sorusunun yanında milyonlarca kişinin aklında bir başka soru daha var: Farklı kurumlarda sigortalı olanlar EYT düzenlemesinden nasıl yararlanacak? İşte EYT düzenlemesiyle ilgili bilinmesi gerekenler...

hesaplama2

EYT kapsamı belirlenirken özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ve prim ile yıl şartını tamamlamış sigortalılar dikkate alınıyor. Burada erkekler için yıl şartı 25 yıl olurken kadınlar için ise 20 yıl olarak belirleniyor. Buna bakıldığında kadınlar için 1999 tarihinden baz alınsa bile 20 yıl şartı tamamlanmış durumdu. Buna göre kadınların sadece prim şartını yerine getirmesi gerekiyor.

Erkekler için ise 25 yıl şartı 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için tamamlanmış durumda. Daha sonra 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar ise 25 yılın tamamlanmasını bekliyor.

hesaplama6

PRİM ŞARTI 5000'DEN BAŞLIYOR

Prim şartına bakıldığında ise 5000 ile 5975 gün arasında değişiyor. Prim şartını ilk defa işe girilen tarih belirliyor. Bu durumda primi eksik olanlar için hem kısmi emeklilik imkanları bulunuyor hem de borçlanma fırsatları var.

Erkekler için askerlik kadınlar için doğum borçlanması prim gününü tamamlamada yardımcı oluyor. Yine yurt dışı borçlanma, isteğe bağlı sigorta ve Bağ-Kur için ihya gibi imkanlar da bulunuyor.

SON 7 YIL ŞARTI İŞLEYEBİLİR

Burada EYT kapsamı belirlenirken farklı kurumlarda olanlar açısından da bir değerlendirme yapılıyor. 8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur'lu olanlar, Emekli Sandığı kapsamında memurluk yapanlar ve SSK dahil olmak üzere her üç kurumda farklı zamanlar da çalışmış olanlar açısından da bir düzenleme gelecek.

Önce Bağ-Kur'lu olup sonra SSK'lı olanlar ya da önce SSK'lı olup sonra Bağ-Kur kapsamında girenler açısından emekli olunacak kurumu primler belirliyor. 2008 yılına kadar farklı kurumlarda çalışanlar açısından son 7 yıllık sigortalılık süresi önem kazanıyor.8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ancak daha sonra farklı kurumlar (Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK) dahilinde çalışmış olanlar için de son 7 yıllık sigortalılık süresine bakılacak.

Son 7 yıllık sigortalılık süresinde en fazla ( 3,5 yıl) hangi kurumdan prim yatırılmışsa o kurum şartlarından emekli olunacak. Burada son kurumdan yatırılan 1.261 gün önem kazanacak. Burada son 7 yıllık sigortalılık süresine bakılırken son 7 yıla değil sigortalı olarak geçmiş son 7 yıla bakılacak.

Örneğin 2000-2005 arasında çalışmış bir sigortalı daha sonra ara vermiş ve 2012-2015 arasında da çalışmış. Dolayısıyla burada bakılacak süre 2012-2015 arası ile 2003 ile 2005 arasındaki süreler. Bu sürelerde hangi kurum daha fazla ise o kurum emeklilik şartları oluşacak.

tl-8

BAĞ-KUR'DA 9000 GÜN VAR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, son 7 yıllık süre sonrasında Bağ-Kur kapsamında olanlar ya da 8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur'lu olup halen Bağ-Kur'da devam edenler açısından yaş şartı SSK ile aynı olurken prim şartı değişiyor.

Bağ-Kur'da prim şartı erkekler için 9000 gün (25 yıl) kadınlar için ise 7200 gün (20 yıl) olarak tespit ediliyor. Bu durumda EYT kapsamında prim şartını tamamlamış olma getirildiğinde Bağ-Kur'lular için 9000 gün ve 7200 gün şartları oluşmuş olacak.

EMEKLİ SANDIĞINDA 2002 YILI ÖNEMLİ

8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez memuriyete başlayanlar açısından bakıldığında ise 23.05.2002 tarihi önem kazanıyor. Bu tarihe göre erkekler iççin 25 yıl kadınlar için ise 20 yıllık kesenek süresinin kaç yıl kaldığına bakılıyor. Burada 22 yıldan fazla bir süre varsa yaş şartı erkeklerde 60 oluyor. 15-17 yıl arasında ise erkekler için yaş şartı 54 oluyor.

6-8 yıl arasında bir süre kalmışsa bu kez yaş şartı erkekler için48'e kadar düşüyor. 2 yıl ve daha az kalanlar açısından ise 44 yaş şartı bulunuyor.ü

Kadınlara bakıldığında ise yine 23.05.2002 tarihi itibariyle 20 yıllık sürenin dolmasına kaç yıl kaldığına bakılıyor. Burada 2 yıl ve daha az süre varsa 40 yaş şartı bulunuyor.
17 yıldan fazla bir süre varsa yaş şartı 58'e çıkıyor. 7-8 yıl arasında 46 yaş 12-13 yıl arasında ise 51 yaş şartı bulunuyor.

NASIL HESAPLANIYOR?

Hesaplama yapılırken 23.05.2002 tarihi baz alındığında işe giriş tarihinizden itibaren erkekler için 25 yıl kadınlar için ise 20 yıl süresine bakılıyor.

Bu süre ne kadar kısalırsa yaş şartıda o kadar düşüyor. Kadılar 40-58 yaş arasında erkekler ise 44-60 yaşarasında emekli olabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ay benzin ve motorin fiyatları...Bu ay benzin ve motorin fiyatları...
Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...
EYT'li Bağ-Kurlular nasıl emekli olacak?EYT'li Bağ-Kurlular nasıl emekli olacak?
Anahtar Kelimeler:
sgk Vedat Bilgin EYT bağkur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt

'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt

Solmaz Çiros'tan tepki çeken hareket 'Burası Türkiye' dedi çıkarıp attı!

Solmaz Çiros'tan tepki çeken hareket 'Burası Türkiye' dedi çıkarıp attı!

İkinci el oto piyasasına 'yüzde 90' şoku

İkinci el oto piyasasına 'yüzde 90' şoku

56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu

56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu

Hurdası verilmiyordu, ihracatı başlıyor

Hurdası verilmiyordu, ihracatı başlıyor

SON DAKİKA | Emekli promosyonunda son gün! Elinizi çabuk tutun: Saat 17’ye kadar vaktiniz var…

SON DAKİKA | Emekli promosyonunda son gün! Elinizi çabuk tutun: Saat 17’ye kadar vaktiniz var…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.