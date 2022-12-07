EYT’de herkesin merak ettiği BES sorusu! İki sistemden de emekli olmak mümkün mü?

EYT ile emeklilik sadece SGK primleri için geçerli, BES’teki yaş sınırı ise değişmiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in çerçevesini çizdiği EYT düzenlemesi ile 2024 Eylül ayına kadar emekli olabilecek kişi sayısı yaklaşık 5 milyon ve bu kişilerin bir çoğu otomatik olarak BES’e dahil oldu.

Yüzde 30’luk devlet katkısının tamamını alabilmek için sistemde en az 10 yıl kalmak ve 56 yaşını doldurmak gerekiyor. BES kişiye özel olduğu için EYT ile emekli olsanız bile sistemde kalıp prim ödemeye devam edebilirsiniz ya da yıla bağlı olarak değişen devlet katkısını alarak sistemden çıkabilirsiniz ancak BES’ten emekli olmak için 56 yaşını doldurmanız şartını sağlamış olmanız gerekecek.

‘6 YILDIR SİSTEMDELER ZATEN EMEKLİ OLAMAZLAR’

AYBÜ Sosyal Araştırma Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, Kanal D Haber’e yaptığı açıklamasında BES ile ilgili önemli bilgiler verdi. Zengin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bireysel Emeklilik Sistemi’nde emekli olmanın şartı; en az 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşında olmak. BES’in mevzuatında bir düzenleme yapılması gerekir. Bu şu an için çok mümkün görünmüyor. 2023 Ocak’ta emekli olduğunda zaten 6 yıldır sistemde kalmış olacak. Dolayısıyla en az 10 yıllık 56 yaş olan BES açısından şartı taşımadığı için devlet katkısını zaten alamayacak.”



