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SON DAKİKA: EYT'li EYT'siz milyonlar bunu bekliyor! 1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

06.12.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dakika haberi... EYT çalışmaları ile ilgili açıklanan her yeni gelişme vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. EYT ne zaman çıkacak? sorusu milyonlarca kişinin gündemini meşgul ederken, yeni yılda emekli olan kişilerin kıdem tazminatının asgari ücret oranında artması bekleniyor. İşte EYT düzenlemesi ve Kıdem tazminatıyla ilgili haberi detayı...

SON DAKİKA: EYT'li EYT'siz milyonlar bunu bekliyor! 1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

EYT ne zaman çıkacak? sorusu milyonlarca kişinin gündemini meşgul ederken düzenlemesinin kısa bir süre içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. EYT ile ilgili araştırmalar sürerken çalışan kişilerin emekli olması durumunda kıdem tazminatı nasıl olacak, emekli olanlar yeniden çalışabilecek mi? İşte milyonların merak ettiği detaylar...

EYT'DE KREDİ DESTEK PAKETİ ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Hükümet, EYT konusunda iş dünyasının kıdem tazminatı yükü için Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi çalışmasına başlandığını duyurmuştu.

KIDEM TAZMİNATINA DÜZENLEME GELEBİLİR

Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamla birlikte, işletmelerin kıdem tazminatı maliyetini yüzde 50 oranında arttırması bekleniyor.

Uzmanlar kıdem tazminatıyla ilgili düzenleme yapılabileceği görüşünde.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, konuya ilişkin TRT Haber'e yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti;

Bir kişi çalışmaya devam ederken emekli olamaz. Emekli olabilmesi için iş yerinden istifa etmesi gerekir. Emekliliğe bağlı olarak istifa eden herkes kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Ayrıca içeride birikmiş ücretleri varsa yıllık izin gibi haklarını da alarak işten ayrılabilirler. Sadece ihbar tazminatı alamazlar.

"İŞLETMELERİN KIDEM TAZMİNATI YÜKÜ YÜZDE 50 ARTABİLİR"

Eğer yüzde 50'ye yakın bir zam gelirse 2023’teki kazanca göre kıdem tazminatı alacağından belki de işverenin ödeyeceği kıdem tazminatı tutarı da 2023’te yüzde 50’ye yakın artış gösterebilir.

Belki burada kıdem tazminatıyla ilgili birtakım kolaylıklar, işte devletin ya da İŞKUR'un desteğiyle burada belki kıdem tazminatının vadeye bölünmesi, işçi ve işverenin eğer mutabık kalması durumunda. Bir kolay ödeme koşulu söz konusu olabilir.

EMEKLİ OLANLAR YENİDEN ÇALIŞABİLİR Mİ?

Yine çalışmaya da devam edebilir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre emekli sigortalı çalışan diye bir hüküm var. Yani kişi emekli olduktan sonra da çalışmaya devam edebilir. İşveren kalifiye personeli o an itibariyle emekli olsa da ha yeniden bir dahaki ay başı itibariyle sigortalı olarak işe alabilir.

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