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EYT'de kilit rol: Kıdem tazminatı tavanı 2023 için bir kez daha değişti! Memur zammı ile 20 bin liraya dayandı...

04.01.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm memur ve emekliler için zam oranı refah payı ile birlikte yüzde 30’a yükseltildi. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından EYT ile emekli olmayı bekleyen milyonların kıdem tazminatı hesabı da değişti. Kıdem tazminatı tavanı 2023 yılı için 20 bin liraya dayandı. 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı gibi sosyal yardım ödemeleri de yeniden hesaplandı. 4.336 liraya yükseldi. İşte detaylar…

EYT'de kilit rol: Kıdem tazminatı tavanı 2023 için bir kez daha değişti! Memur zammı ile 20 bin liraya dayandı...

Memur ve emekli zammı 2023 için dün belli olmuştu. Aralık ayı enflasyonuna göre SGK ve Bağ-Kur’lular için oran yüzde 15,39, memur ve memur emeklileri için yüzde 16,47 oldu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal refah artış payı ile birlikte oranın yüzde 25’e yükseltildiğini duyurmuştu. Ancak bugün flaş bir gelişme daha yaşandı ve Erdoğan tüm memurlar ile emeklilerin zam oranın yüzde 30 seviyesine yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan’ın açıklamasının ardından kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı için rakamlar değişti.

Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı... Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2023 İÇİN 20 BİN TL’YE DAYANDI

EYT düzenlemesi sonrası milyonlar kıdem tazminatı hesaplama telaşına düşmüştü. Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı tabanı yüzde 54,6 zamlanarak 1 Ocak 2023’ten itibaren değişti. 2022 Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam sonrası işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık taban tutarı 6.471 TL olmuştu. Yüzde 54,6’lık asgari ücret 2023 zammı sonrasında kıdem tazminatında taban tutar 10.004 TL’ye yükseldi.

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Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirlenirken bu rakam 2022 Temmuz sonrasında 15.371 TL’ye yükseldi. Yüzde 30’luk memur zammı ile kıdem tazminatı tavan ücreti 19.982 lira olarak güncellendi.

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SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ DE DEĞİŞTİ

65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı ödemelerine de yeniden hesaplandı. Aralık ayı enflasyonu sonrası netleşen memur maaş zammı ile sosyal yardım ödemeleri yüzde 30 arttı.

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EVDE BAKIM MAAŞI, 65 YAŞ AYLIĞI, ENGELLİ MAAŞI… İŞTE YENİ RAKAMLAR

Mevcut durumda 1.537 TL olan 65 yaş aylığı 1.998 TL’ye yükseldi. 3.336 TL olan evde bakım desteği ve kronik hastalık yardımı ise 4.336 lira oldu. Yüzde 40-69 engelli raporu olan kişilerin alacağı ücret 1.227 TL’den 1.595 TL’ye çıktı. Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlara ise ödenen rakam 1.840 TL’den 2.392 liraya yükseltildi.


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Engelli maaşı, evde bakım pararı, 65 yaş aylığı! 4.336 TL oldu...Engelli maaşı, evde bakım pararı, 65 yaş aylığı! 4.336 TL oldu...
2023 kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Tek tek hesaplandı2023 kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Tek tek hesaplandı
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