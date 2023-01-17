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EYT’de prim gün sayısına takılanlar dikkat! Uzman isim EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik formülünü açıkladı

17.01.2023 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Yaş şartının ortadan kalkmasının ardından prim gün sayısı ve sigortalılık süresine takılanlar kendileri ile ilgili nasıl bir düzenlemenin yapılacağını araştırmaya başladılar. Dr. Öğr. Üyesi Okan Güray Bülbül EYT’yi az farkla kaçıranlara müjdeli haberi verdi ve erken emeklilik formülünü açıkladı.

EYT’de prim gün sayısına takılanlar dikkat! Uzman isim EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik formülünü açıkladı

EYT son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, “Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.” dedi. Prim gün sayısı ve sigortalılık süresi nedeniyle EYT’yi az farkla kaçıranlar, erken emeklilik formülünü araştırıyorlar. Dr. Öğr. Üyesi Okan Güray Bülbül prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartını sağlamayanların izleyeceği yolu tek tek açıkladı.

EYT’Yİ AZ FARKLA KAÇIRANLAR DİKKAT

Kanal D Haber’e açıklama yapan Dr. Öğr. üyesi Okan Güray Bülbül, “Ya borçlanacaklar, ya çalışacaklar, ya da isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyecekler.” dedi.
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EYT kapsamına giren kadınların tamamı 20 yıllık sigortalılık süresinin tamamını doldurdu, yaş şartı da kaldırıldı. Geriye sadece prim gün sayısı kaldı. Bülbül bu konu ile ilgili “Ya borçlanmaya konu süreniz vardır; doğum borçlanması gibi. Ya çalışırsınız eksik gününüz kadar ya da isteğe bağlı prim ödeyebilirsiniz. Prim öderken çalışmanıza gerek yok.” açıklamasını yaptı.
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EKSİK PRİMLER NASIL TAMAMLANACAK?

Erkek çalışanlar için ise durum farklı. Prim günlerini tamamlasalar bile sigortalılık süresinin dolmasını bekleyecekler. Okan Gürey Bülbül açıklamasında, “Erkeklerde 25 yıl eğer son gün sigortalı olmuşlarsa 2024’de dolacak. Prim eksiği olanların 1261 günden azsa eğer isteğe bağlı prim ödemesi yapabilirler. 1261 günden fazlaysa eğer bu durumda Bağkur’a tabi olurlar. Kadında 7 bin 200, erkekte 9 bin gün prim ödeme gerekliliği olabilir” dedi.

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