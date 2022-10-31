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EYT’de ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ uyarısı! Asgari ücret zammından önce mutlaka başvurun! Borçlanma tutarları…

31.10.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT çıktı, çıkıyor’ derken milyonlarca kişi TBMM’den gelecek haberi beklemeye geçti. EYT’den yararlanacak kişilerin merak ettiği sorular ise tek tek cevap bulmaya başladı. Askerlik ve doğum borçlanması nasıl hesaplanıyor? Asgari ücrete gelecek zam EYT’lileri nasıl etkileyecek? EYT’de dilekçe ne zaman verilmeli? Bu soruların yanıtları ortaya çıkarken çok önemli bir detay daha ortaya çıktı. Uzmanlardan EYT’de sigorta dökümünde ‘S’, ‘Ş’ ve ‘K’ harfleri uyarısı geldi. İşte EYT haberinin detayları..

EYT’de ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ uyarısı! Asgari ücret zammından önce mutlaka başvurun! Borçlanma tutarları…

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yaklaşık bir ay sonra Meclis’te olacak. Bu süre aslında düzenlemeden yararlanmak isteyenler için önemli. Prim gün sayısını tamamlamak için borçlanmadan faydalanacak olanların bu süreyi iyi değerlendirmesi gerekiyor.

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EYT için pek çok iddia ortaya atılırken onlardan birisi de askerlik ve doğum prim borcunun nasıl ödenmesi gerektiği oldu. Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem borçlanma yapacak EYT’lilere önemli uyarılarda bulunarak “Asgari ücret kaç lira ise onun yüzde 32’si kadar aylık ödeme yapıyoruz. Buradan da hesap yapılınca şu anda brüt asgari ücret 6 bin 471 TL olduğu için de aylık borçlanma tutarı 2 bin 70 TL oluyor. 18 aylık bir askerlik borçlanması yaptığınız zaman 37 bin 260 TL ödemeniz gerekiyor. 24 aylık bir doğum borçlanması yapıldığı zamanda ödenmesi gereken tutarın 49 bin 680 TL olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMINDAN ÖNCE MUTLAKA BAŞVURUN

Uzmanlar askerlik ve doğum borçlanması için başvurunun ocak ayından önce yapılmasını tavsiye ediyor. Çünkü yeni asgari ücret belirlendikten sonra bu borçlanma yapılırsa ödenecek olan borçlanma tutarları da yeni açıklanan asgari ücret oranında artacak. Ocak ayında artacak olan asgari ücrette yüzde 50 artış olduğu zaman askerlik borçlanmasında 18 bin liradan fazla, doğum borçlanmasında da 24 bin liradan fazla bir para cebinizden çıkabilir.

‘ARALIK AYINDA DİLEKÇE VERMEK DAHA AVANTAJLI’

Kafa karıştıran bir başka noktanın da sigorta dilekçesi olduğu belirtilirken EYT’ye hak kazananların o dilekçeyi vermek için yıl başındaki zammı mı beklemeli yoksa Aralık ayı en uygun zaman mı?

“Siz Şubat’ta dilekçe verseniz maaşınız Mart’tan itibaren işlemeye başlıyor. Dolasıyla burada iki tane maaş kaybediyorsunuz. Çalışan ve yüksek maaş alan arkadaşlarımız var ve işyerinden de ayrılmak istiyorlarsa ocak zammında da faydalanmak için belki emekliliklerini geciktirebilirler.”

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EYT’DE ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ UYARISI

EYT’yi merakla bekleyen bazı kişilerin sigorta dökümünde ise ‘S’, ‘Ş’ ve ‘K’ harfleri görülüyor, bu harfleri gördüğünüzde dikkat edin çünkü başınız yanabilir. Peki bu harfler ne anlama geliyor? Faruk Erdem o harflerin anlamı da şu sözlerle açıkladı:

“Hizmet dökümünüzde ‘Ş’ harfi görülüyor. Yani şüpheli işlem, bunun üzerine bir denetim başlanıyor ve ‘K’ harfi geliyor yani kontrol edildiği gösteriliyor. Bu denetim sonunda eğer bir hile ortaya çıkmazsa bu harfler kalkıyor ve hizmetleriniz geçerli sayılıyor. Ancak bu işlemler sonunda bir hile ortaya çıkarsa bu sefer ‘S’ harfi geliyor. Bütün hizmetleriniz siliniyor. Ödediğiniz paralar da yanıyor. Üstüne bir de idari para cezası geliyor.”

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EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar askerlik borçlanması dilekçe doğum borçlanması sigorta primi

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