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EYT’de son bir adım: 10 Mayıs’ta netleşecek! 20 ve 25 yıl detayı...

29.03.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışmalar hızla devam ediyor. Yaklaşık 5 milyon çalışanın maaşlarında 3600 ek gösterge ile 1300 lirayı aşan artış yaşanması bekleniyor. EYT'de ise yeni bir formül daha ortaya atıldı. Buna göre kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık primi olanlar yaş şartına takılmadan emekli olma hakkı kazanacak. EYT ve 3600 ek gösterge içinse en kritik tarih 10 Mayıs. İşte son dakika haberinin detayları...

EYT’de son bir adım: 10 Mayıs’ta netleşecek! 20 ve 25 yıl detayı...

3600 ek gösterge ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonlarca öğretmen, hemşire ve polis memurun gözü Mayıs ayında Meclis’e intikal etmesi beklenen 3600 ek göstergeye çevrilmiş durumda. Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen), 3600 ek gösterge konusunda sadece dört meslek grubunu değil tüm kamuyu kapsayan bir düzenleme istiyor. Hükümet kanadı da bu talebe sıcak bakıyor.

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ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 10 MAYIS’TA

16 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan ilk toplantının ardından taraflar geçtiğimiz haftalarda ikinci kez bir araya geldi. Üçüncü toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Amacımız, ek göstergelerin adaletli ve hakkaniyetli şekilde yeniden düzenlenmesi ve toplu sözleşmede aldığımız karar gereği ek göstergelerde hem 3600 ek gösterge diye kamuoyuna kurulan cümlenin hem de tüm ek gösterge sistematiğinin yeniden elden geçirilmesi, oradaki omurga bozuklarının düzeltilmesi, her kesimin memnun olabileceği bir çerçevenin üretilmesidir" ifadelerini kullandı.

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DÜZENLEME SONRASI İKRAMİYELER 50 BİN LİRA ARTACAK

3600 ek gösterge konusunda ikinci toplantının ardından detaylar da belli olmaya başladı. Ek gösterge artışları mevcut maaşları artırırken asıl etkisini emekli maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde kendini gösterecek. Burada hizmet yılı ve unvanlara göre maaşlarda 1.300 lirayı geçen artışlar ortaya çıkarken ikramiyelerdeki artış 50 bin lirayı geçecek.

3600 EK GÖSTERGEDEN SONRA SIRA EYT'DE

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ise çalışmalarına başlanması içinse milyonlarca çalışanın beklediği diğer bir mesele olan 3600 Ek Göstergenin çözüme kavuşturulması gerekiyor. Mayıs ayında Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemenin hemen ardından EYT konusunda çalışmaların da Ek Gösterge meselesinin çözülmesi ile başlayacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle 10 Matyıs EYT'liler için de kritik tarih olarak ifade ediliyor.

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EYT’DE YENİ FORMÜL

Çeşitli alternatifler üzerine çalışmalar sürerken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yeni formülde yaşa bakılmadan emekli edilebilecek. Sabah’ta yer alan haberde, emeklilik için belli başlı şart bulunuyor. Buna göre, 9 Eylül 1999 öncesi uzun vadeli sigorta kollarında çalışmaya başlamak, erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl prim gününü tamamlamış olmak. Prim günü eksik olan kişiler için ise borçlanma imkânı sunulacak. Erkekler askerlik günlerinin tamamını borçlanırken, kadınlar ise sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuk için borçlanma yapabilir ve 2160 gün kazanabilir.

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KISMİ EMEKLİLİK FORMÜLÜ

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. Böylece 3600 günü tamamlayanlar kadınsa 50 erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabiliyorlar.

Emeklilik yaşını 3600 günü ya da 50-55 yaş şartını tamamladığı tarih belirliyor. Ancak EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50 erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.

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