EYT'DE SON DAKİKA 28 KASIM 2022! EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? 600.000 kişinin beklediği müjde için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Emeklilikte yaşa takılanlar ile birlikte yeni yılda milyonlarca kişi emekli olacak. Bahsi geçen yasa Aralık ayında Meclis'e gelecek ardından yeni yılda yürürlüğe girecek. Bakan Bilgin'de son açıklamasında ''EYT için kapsamlı bir çalışma yaptık, aralık ayının başında tamamlanmış olacak.'' ifadelerine yer vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kabine toplantısı sonrası EYT konusunda açıklamada bulunacak. İşte 2022 EYT'de son durum...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce yaptığı açıklamada "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasının ardından TBMM'ye geleceğini de dile getiren Bakan Bilgin ise konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz."

EYT'DE SON DURUM

Yasanın yeni yılda yürürlüğe girmesiyle birlikte başvurular başlayacak. EYT kapsamında emekli olanlar normal emeklilere göre daha az aylık almayacak. EYT yasasından yararlanma konusunda kamu ve özel sektör ayırımı söz konusu da olmayacak. Türkiye'de hiç sigorta girişi olmayıp 25-30 yıldır yurt dışında yaşayanlar borçlanma ve hizmet kazanıp EYT ile emekli olabilecekler. SGK girişi olmayıp adına tarım arazisi olanlar da yararlanabilecek.

EYT KONUSUNDA GÖRÜŞÜLECEĞİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı bugün (28 Kasım Pazartesi) Beştepe'de gerçekleştirilecek. Kabine toplantısının saati 15:00'de başlayacağı öngörülüyor.



