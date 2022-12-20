EYT'de SON DAKİKA gelişmesi var mı? EYT BUGÜN (20 Aralık 2022) son durum ne? Gözler o tarihte!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca EYT'li ise yeni yılda emekli olabilmek için gün sayıyor. Bakan Bilgin, bu ayın sonunda EYT çalışmasını Meclis'e sunabilecek hale getireceklerini dile getirmişti. Peki, bugün EYT'de yeni gelişme var mı, son dakika açıklamaları ne? İşte konu hakkında tüm detaylar....

EYT'DE SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?

Büyük bir heyecanla beklenen EYT düzenlemesi sürecinde geri sayım başladı. Milyonlarca EYT'li çıkacak yasa ile erken emekli olmak için gün sayıyor. Düzenlemenin bu ay duyurulmasının ardından Ocak ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.

EYT'DE SON DURUM NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaretinde konuştu. Bilgin'in gündeminde EYT vardı. EYT ile ilgili teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğuna değinen Bilgin şunları söyledi;

''Teknik çalışmalarımız EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, özellikle özel sektörlerde çalışan sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Herhangi bir kaybı olmasın, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız. Bugünlerde yurtdışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışmamız var.''

