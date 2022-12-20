FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT'de SON DAKİKA gelişmesi var mı? EYT BUGÜN (20 Aralık 2022) son durum ne? Gözler o tarihte!

EYT'de SON DAKİKA gelişmesi var mı? EYT BUGÜN (20 Aralık 2022) son durum ne? Gözler o tarihte!

20.12.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT düzenlemesine dair son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca EYT'li çıkacak yasa ile erken emekli olmak için gün sayıyor. Düzenlemenin bu ay duyurulmasının ardından Ocak ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Peki, EYT'de SON DAKİKA gelişmesi var mı? EYT BUGÜN (20 Aralık 2022) son durum ne? İşte EYT hakkında son dakika gelişmeleri...

EYT'de SON DAKİKA gelişmesi var mı? EYT BUGÜN (20 Aralık 2022) son durum ne? Gözler o tarihte!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca EYT'li ise yeni yılda emekli olabilmek için gün sayıyor. Bakan Bilgin, bu ayın sonunda EYT çalışmasını Meclis'e sunabilecek hale getireceklerini dile getirmişti. Peki, bugün EYT'de yeni gelişme var mı, son dakika açıklamaları ne? İşte konu hakkında tüm detaylar....

EYT'DE SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?

Büyük bir heyecanla beklenen EYT düzenlemesi sürecinde geri sayım başladı. Milyonlarca EYT'li çıkacak yasa ile erken emekli olmak için gün sayıyor. Düzenlemenin bu ay duyurulmasının ardından Ocak ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.

EYT2

EYT'DE SON DURUM NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaretinde konuştu. Bilgin'in gündeminde EYT vardı. EYT ile ilgili teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğuna değinen Bilgin şunları söyledi;

EYT3

''Teknik çalışmalarımız EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, özellikle özel sektörlerde çalışan sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Herhangi bir kaybı olmasın, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız. Bugünlerde yurtdışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışmamız var.''

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
E-Devlet ile kayıt altına alınacak… Kira sözleşmelerinde yeni dönem E-Devlet ile kayıt altına alınacak… Kira sözleşmelerinde yeni dönem
e-Devlet'ten yapılabiliyor! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor, kaçıran destek alamayacake-Devlet'ten yapılabiliyor! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor, kaçıran destek alamayacak
98 bin kişinin işi tehlikede! Sadece 12 gün kaldı98 bin kişinin işi tehlikede! Sadece 12 gün kaldı
Anahtar Kelimeler:
Emeklilikte Yaşa Takılanlar eyt de son durum eyt son dakika eyt son gelişmeler

En Çok Okunan Haberler

Fark ettikleri gibi 112'yi aradılar!

Fark ettikleri gibi 112'yi aradılar!

Asgari ücret zammı için yüzde 54 iddiası! Saatler kala...

Asgari ücret zammı için yüzde 54 iddiası! Saatler kala...

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

Trafik sigortasında büyük tuzak! Polis çevirmesinde şok oldu

Trafik sigortasında büyük tuzak! Polis çevirmesinde şok oldu

Eski çalışanlardan sarsıcı market iddiaları

Eski çalışanlardan sarsıcı market iddiaları

'Boş araba' dönemi başladı!

'Boş araba' dönemi başladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.