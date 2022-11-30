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EYT’de son dakika haberi! EYT ne zaman çıkacak, şartları nedir? Beştepe’de EYT toplantısı

30.11.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT’nin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşullarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan EYT konusu gündemde yer alıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu konu ile ilgili açıklama yaptı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bugün yapacağı görüşme de heyecanı artırdı. Peki, EYT ne zaman çıkacak, şartları nedir?

EYT’de son dakika haberi! EYT ne zaman çıkacak, şartları nedir? Beştepe’de EYT toplantısı

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emeklilikta yaşa takılanlar heyecanla yeni açıklamaları takip ediyorlar. Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelecek. Saat 18:15'te başlayacak toplantıda EYT ve asgari ücret zammının göürülmesi bekleniyor.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, “EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız” ifadelerini kullandı.
Çalışmaların devam ettiği konuya ilişkin Erdoğan, EYT'lileri heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesi ile ilgili "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız." dedi.

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EYT ŞARTLARI NEDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme konusunda, "İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil." dedi.
EYT düzenlemesinden ilk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının Eylül ayından önce olanlar faydalanabilecekler. 4/A statüsünde (SSK’lı) sigortalı olan kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin prim gün sayısını doldurmaları gerekiyor.
Erkek çalışanların ise 25 yıllık sigortalılık süresini ve 5 bin prim gün sayısını tamamlamaları gerekiyor.

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