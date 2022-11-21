EYT'DE SON DURUM 21 KASIM 2022: EYT ne zaman çıkacak, şartları neler? Dikkat yasa çıkmadan önce mutlaka yapın!

EYT düzenlemesinin çıkacağı tarih, çalışmanın kimleri kapsayacağı, koşulları, prim günü sayısı ve yaş şartı, Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Daha önce EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "1,5 milyon EYT'liyi ilgilendiren düzenlemeyi Aralık ayı içerisinde Meclis’e takdim edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. İşte EYT düzenlemesinde son durum...

EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT düzenlemesi Aralık ayı içerisinde TBMM'ye sunulacak. Günler önce EYT düzenlemesi konusunda konuşan Bakan Bilgin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yılla birlikte EYT devreye girmiş olacak. Yaş şartını kaldırsak emekli olacak 1,5 milyon insan var.

EYT'de yaşı bekleyenlerin yüzde 87'si bir işte çalışıyor. Yaş haddi tutan herkese prim şartını kaldıramayız.

Özel sektör kıdem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Kimse endişe etmesin bu sorun Meclis'te çözülmüş olacak."

EYT ŞARTLARI NELERDİR?

EYT prim gün sayısı hakkında Bakan Bilgin açıklamada bulundu. EYT için 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartı yer alıyor. Kadınlar için 20 yıl ve erkekler için 25 yıl koşulu bulunuyor.

İŞVERENDEN EYT KIDEM TAZMİNATI YÜKÜNÜN KALDIRILABİLMESİ İÇİN TALEP

EYT'nin yasalaşması sonrası işveren gerekli şartları sağlayan ve kalifiye eleman konumundaki çalışanlarını kaybetmek istemiyor. Bunun için ise hükümetten EYT kıdem tazminatı yükünün kaldırılabilmesi için uzun vadeli ve düşük faizli veya faizsi kredi imkanı talep ediyor.

EYT YASASI ÇIKMADAN YAPILMASI GEREKENLER

EYT ile emeklilik kapsamına dahil olmak isteyen vatandaşların mahkemeye başvurması gerekmektedir.

1999 yılının Eylül ayında işe giriş bildirgesi verilmiş fakat primleri yatırılmamış vatandaşlar İş Mahkemesi'ne dava açabilecek.

Bu kişiler, maahkeme kararıyla 1 günlük hizmet alarak EYT yasasından yararlanılabilir. 5 senelik zaman aşımı süresi SGK bildirimi olanlar için işletilmiyor.

